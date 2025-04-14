Атака на Сумы: Путин смеется в лицо Трампу, что ответит президент США

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Очередное военное преступление РОВ… на этот раз в Сумах… в Вербное Воскресенье…

Военный преступник Владимир Путин буквально насмехается в лицо Дональду Трампу, продолжая геноцид украинцев, во время встреч с посланниками Белого дома относительно "перемирия".

Убитые дети в Кривом Роге, десятки погибших в праздничный день в Сумах, не говоря обо всех тех жертвах, что были, есть и будут. Потому, что Путин не хочет завершения войны, он не хочет завершения кровопролития.

Сглотнет ли это Дональд Трамп в этот раз, как сглатывал с "перемирием" в воздухе или с Кривым Рогом и в уже не единожды имевших место после начала так называемых переговоров ударов по гражданскому населению? Сделает ли вид, что не было никаких убийств детей и разрушенных жилых домов, зато есть "сделка"… Не договор, не документ, не соглашение, а это называние из мира бизнеса, а не политики и дипломатии — "сделка".

В прошлый раз Дональда Трампа вывело из равновесия то, что Владимир Зеленский ему показал фото наших воинов, вернувшихся из плена, в каком они были состоянии… Хотелось бы очень, чтобы Дональд Трамп оказался сегодня в Сумах. Как изменилось бы его поведение тогда? Что бы он сказал в таком случае?

Но это все разговоры ни о чем, потому, что Дональд Трамп — это не тот политик, с которым можно иметь дело и доверять. Не удивлюсь, если в определенный исторический момент мы откажемся от посредничества и инициативности администрации ДТ. Пока никаких позитивных моментов она нам не несет, и я не вижу перспективы и целесообразности поддерживать эту связь.

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"Здесь Звездные войны": как ВС РФ охотятся на гражданских — репортаж The Economist

Что же до совершенного военного преступления, то террор против гражданского населения — это неизменная тактика РОВ. Особенно когда у них, что-то идет не по плану на поле боя и в дипломатии. Что же до Сум, то на фоне того, что в последнее время российская пропаганда настойчиво распространяет нарратив о великом, эпическом наступлении в Сумской области, оккупации самого города и всей области, то и не удивительно, что сейчас катализируется террор против гражданского населения. Так было с Харьковом, так было с Запорожьем, так было даже с Одессой…

Террором и убийством имитируют возможности и сеют панику среди местного населения.

Очевидно, что эта тактика, заключающаяся в катализации террора и разрушений, направлена на то, чтобы морально-психологически давить на украинцев и, как следствие, внутри общества создавались предпосылки к давлению на руководство страны и переговорные процессы.

Напомню, что террор — это не просто обычное состояние ментальности российских оккупантов, это концепция войны российской армии, унаследованная от СССР.

Еще во времена СССР одним из тактических и, я бы даже сказал, стратегических элементов ведения войн был заложен элемент террора гражданского населения. Иными словами, целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры и убийство мирного населения с целью распространения панических настроений среди гражданских, хаотизации внутренней социально-политической ситуации и морально-психологического давления на власти, через гражданский сегмент, с принуждением к скорейшей капитуляции.

Сумы – многострадальный город-герой, держащий оборону с 2022 года. Мир придет, но не условиях России или Дональда Трампа.

Мои соболезнования близким погибших, погибшим – вечная память…

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