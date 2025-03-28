Серый кардинал Греннел: кто теперь у Трампа будет заниматься Украиной и почему это не хорошо

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Посмотрите какой интересный пост выдал Р. Гренелл — специальный посол Трампа, кадровый дипломат, экс-посол США в Германии.

Он пишет, что, мол, "неприятная правда" о "Будапештском меморандуме" в том, что Украина передавала "российское" оружие, которое ей и так не принадлежало.

Из этого, очевидно, должен следовать вывод, что США не имеет обязательств перед Украиной, а потому смело может сдавать ее (целиком или частями) рашне.

В таком случае мы имеем дело не со случайным "другом Трампа" Виткоффом, а с профессиональным дипломатом, который пишет подобную ересь и столь примитивные манипуляции.

Почему, например, ядерное оружие было "российским", если его создавал СССР, в состав которого входила и Украина? Может ли этого не знать профессиональный дипломат?

Он все знает. Просто валяет дурака.

Собственно, а зачем было что-то подписывать с Украиной, что-то ей обещать, если оружие было российским? Потому что Украина могла его оставить себе, и надо было ей навешать лапши, чтобы она все же его отдала?

Но здесь интересно другое. Нечто подобное мог написать какой-то российский политик. Они тоже любят переписывать договоры постфактум, а также выдумывать факты, которых не было. Например, что им кто-то "обещал" не расширять НАТО.

Пост Гренелла напоминает ответ российского МИДа 2014 года относительно "Будапештского меморандума". Что, мол, они брали обязательство не нарушать территориальную целостность Украины перед "другой Украиной", которая почему-то "исчезла" после бегства Януковича.

Та же имперская спесь в отношении "малых наций", то же убеждение, что любые документы, подписанные с "малыми нациями" не имеют веса и могут быть просто проигнорированы.

Надеюсь, с этих имперцев тоже когда-то собьют спесь.

Трамп на фоне Гренелла Фото: Richard Grenell / Instagram

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А почему, собственно, он решил это сейчас написать? Для чего?

Не исключено, что во внешнеполитическом блоке США в ближайшее время будут перестановки.

После открытого конфликта с Маском шатается кресло под Рубио. Да еще и пресса пишет, что сейчас реально за внешнюю политику больше отвечает Уиткофф, а не Рубио.

Перед выборами именно Гренелла называли кандидатом на пост госсекретаря. Потом об этом "забыли", но могут "вспомнить". Поэтому сам Гренелл делает единственно правильный шаг — пишет то, что должно понравиться Трампу, ведь это единственный способ найти место в команде последнего.

Очевидно, Гренелл, опираясь на собственные источники, считает, что тема "отмены" т.н. "Будапештского меморандума" будет в ближайшее время важной для Трампа, и сразу предлагает свои услуги.

Смешно то, что сейчас американцы думают, как "отменить" документ, который, как они убеждали последние 10 лет, и так был "пустым", "недееспособным" и вообще "непригодным для исполнения".

А теперь главное. Зачем американцам стало нужно отменять документ, который они, очевидно, никогда не собирались выполнять?

Если внимательно почитать его, то там США берут на себя обязательства (вместе с другими подписантами) не нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Когда его нарушил другой подписант, рашка, то Штаты утверждали, что они обязывались сами не нарушать суверенитет Украины, но не обещали защищать от других. Логика иезуитская, но уж как было.

Теперь, очевидно, они планируют сами нарушить украинский суверенитет, и в этом свои услуги Трампу предлагает Гренелл.

Хотя Гренелл "забыл" одну вещь. Независимо от того, было ли у Украины ядерное оружие, США все же брали на себя прямые обязательства не нарушать украинский суверенитет. "Забыть" это не получится.

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