Язык, который понимает Путин: о новых украинских ударах по целям в глубине России

Если вдруг кто-то переживал за эффективность дальнобойных ударов по территории РФ, то вот ответ.

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно отработали по двум вражеским объектам в тылу РФ. В Нейском районе Костромской области вспыхнул масштабный "хлопок" на арсенале №100 Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ). На этом складе всю ночь раздавались мощные взрывы в результате детонации боеприпасов. Местные власти начали эвакуацию населения из близлежащих населенных пунктов.

Это был важный для врага арсенал, поскольку из него поставлялись боеприпасы для складов низшего уровня западного и центрального направлений.

Відео дня

Дроны "Альфы" СБУ также поразили нефтебазу "Геркон Плюс" в н.п. Стрелецкие Хутора Липецкой области. В результате атаки там начался интенсивный пожар.

Новый год — цели известны.

Очевидно, что Украина будет масштабировать удары по российским объектам, потому что только такой язык и такие "санкции" — это то, что может быть эффективным в плане донесения украинской позиции.

Это тот "язык", который понимают русские.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно