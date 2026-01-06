Взорвали не только склад ГРАУ: СБУ сообщила о новых поражениях на территории РФ, — СМИ

В ночь на 6 января дроны Службы безопасности Украины попали по двум целям на территории Российской Федерации, расположенные на расстоянии 500-1000 км. Одна из этих целей — действительно 100-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ в городе Нея Костромской области. Чтобы добраться так далеко, беспилотникам пришлось "проскользнуть" незамеченными через системы противовоздушной обороны почти десятка российских областей. Другая пораженная цель касается поставок топлива в российское войско.

О том, что по 100 арсеналу ГРАУ ударили дроны СБУ, сообщили источники "РБК-Украина" в ведомстве. Вторая цель — нефтебаза "Геркон Плюс" возле села Стрелецкие Хутора Липецкой области. Нефтебаза поставляла топливо для группировки войск РФ в трех областях — Тамбовской, Воронежской, Липецкой, уточнили источники.

Собеседники медиа не рассказали детали о поражении арсенала ГРАУ и нефтебазы: например, не ясно, какими именно моделями БпЛА достали на расстояние 1000 км. В Telegram-канале OSINTеров Drone Bomber установили возможные координаты попаданий БпЛА СБУ и других подразделений СОУ, которые состоялись в ночь на 6 января:

100-й арсенал ГРАУ возле города Нея — 58.2648233, 43.8447169;

нефтебаза возле города Усмань под Липецком — 52.0986099, 39.7275992 (360 км).

Взрывы в РФ — точки ударов в ночь на 6 января Фото: DroneBomber / Telegram

Взрывы в РФ — что произошло на 100 арсенале ГРАУ в Нее

Фокус писал о взрывах в РФ и о громких звуках возле города Нея Костромской области. Местные жители опубликовали серию фото с облаком коричневого дыма и пожаловались на взрывы, которые раздавались в ночь на 6 января. OSINTеры объяснили, что есть вероятность удара дронов Сил обороны Украины по 100-му арсеналу ГРАУ. Площадь площадки для складирования боеприпасов — около 2 кв. км: на спутниковых фото — около 50 складов и несколько десятков площадок для хранения.

