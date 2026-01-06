Підірвали не лише склад ГРАУ: СБУ повідомила про нові ураження на території РФ, — ЗМІ

В ніч на 6 січня дрони Служби безпеки України влучили по двох цілях на території Російської Федерації, розташованні на відстані 500-1000 км. Одна з цих цілей — справді 100-й арсенал Головно ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони РФ у місті Нея Костромської області. Щоб дістатись так далеко, безпілотникам довелось "прослизнути" непоміченими через системи протиповітряної оборони майже десятка російських областей. Інша уражена ціль дотична до постачання палива у російське військо.

Про те, що по 100 арсеналу ГРАУ вдарили дрони СБУ, повідомили джерела "РБК-Україна" у відомстві. Друга ціль — нафтобаза "Геркон Плюс" біля села Стрілецькі Хутори Липецької області. Нафтобаза постачала пальне для угрупування військ РФ у трьох областях — Тамбовській, Воронезькій, Липецькій, уточнили джерела.

Співрозмовники медіа не розповіли деталі про ураження арсеналу ГРАУ та нафтобази: наприклад, не ясно, якими саме моделями БпЛА дістали на відстань 1000 км. У Telegram-каналі OSINTерів Drone Bomber встановили можливі координати влучань БпЛА СБУ та інших підрозділів СОУ, які відбулись в ніч на 6 січня:

Відео дня

100-й арсенал ГРАУ біля міста Нея — 58.2648233, 43.8447169;

нафтобаза біля міста Усмань під Липецьком — 52.0986099, 39.7275992 (360 км).

Вибухи у РФ - точки ударів в ніч на 6 січня Фото: DroneBomber / Telegram

Вибухи у РФ — що сталось на 100 арсеналі ГРАУ у Неї

Фокус писав про вибухи у РФ і про гучні звуки біля міста Нея Костромської області. Місцеві жителі опублікували серію фото з хмарою коричневого диму та поскаржились на вибухи, які лунали в ніч на 6 січня. OSINTери пояснили, що є ймовірність удару дронів Сил оборони України по 100-у арсеналу ГРАУ. Площа майданчика для складування боєприпасів — близько 2 кв. км: на супутникових фото — близько 50 складів та кілька десятків майданчиків для зберігання.

Новина доповнюється,,,