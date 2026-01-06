У місті Нея злетів у повітря арсенал ГРАУ Міноборони РФ: вибухало всю ніч (відео)

Жителі міста Нея Костромської області повідомили про гучні вибухи у напрямку 100 арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міністерства оборони Російської Федерації. Вибухи лунали всю ніч і почалась евакуація. Як російська влада пояснила нічний інцидент, який стався за 1000 км від України?

Вибухало у військовій частині №55486, на території якої розташовано склад боєприпасів ГРАУ Міноборони РФ, повідомили у Telegram-каналі Exilenova+. Вказується, що на складах зберігають боєприпаси, які використовуються західними та південними угрупуваннями російської армії. Губернатор Костромської області оголосив евакуацію з населених пунктів, і про це ж говорять місцеві жителі на відео, які з'явились у соцмережах. Тим часом у Exilenova+ додали, що це друга атака на арсенал.

Вибухи у РФ — що сталось на 100-му арсеналі ГРАУ

Губернатор Костромської області Сергій Ситніков в ніч на 6 січня регулярно інформував про наліт дронів на регіон. Зі слів посадовця, БпЛА помітили близько 2 год і, з його слів, засоби ППО збили чотири літаючих апарати. Зранку Ситніков не підтвердив удар по ГРАУ, але скликав надзвичайне урядове засідання з питань безпеки росіян та подолання наслідків збиття БпЛА. Крім того, він уточнив, що атака відбулась справді у Нейському районі і що туди направили лікарів.

Відстань від кордонів України до міста Нея — близько 1000 км. При цьому БпЛА мали б облетіти Московську область та пройти непоміченими через системи ППО Брянська, Орла, Тули, Рязані, Володимира, Іваново, Кострови, Нижнього Новгорода.

Вибухи у РФ - яка відстань від арсеналу у Неї до України Фото: Google Maps

На Google maps показано, що 100 арсенал ГРАУ розташовані за 1 км на південний захід від міста Нея. Орієнтовна площа арсеналу — майже 2 кв. км. На території — близько 50 однотипних витягнутих споруд з сірими дахами, у яких, ймовірно, зберігають боєприпаси для російського війська.

Вибухи у РФ - як виглядає 100 арсенал ГРАУ у Неї Фото: Google Maps

Українське командування поки не підтверджувало атаку на 100 арсенал ГРАУ у Неї Костромської області РФ. Тим часом російське Міноборони зранку 6 січня відзвітувало, що вночі відбило атаку 129 ударних дронів, з них лише один — над Костромською областю.

Вибухи у РФ - звіт російського Міноборони про атаку дронів в ніч на 6 січня Фото: Скриншот

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші атаки БпЛА на арсенали ГРАУ Міноборони РФ. Одна з таких атак відбулась у листопаді 2024 року, коли вибухнув склад ГРАУ біля міста Карачев Брянської області. Інший випадок — удар по арсеналу ГРАУ під Твер'ю у вересні 2025 року, який викликав щось схоже на землетрус.

Ще одна атака відбулась у квітні 2025 року. Згідно з даними аналітиків, під ударом опинився 51 арсенал ГРАУ біля міста Киржач у Володимирській області. Орієнтовна місткість 85 складів на території 3,5 кв. км — близько 260 тис. тонн боєприпасів різних типів.

Нагадуємо, на Defense Express опублікували точні координати арсеналів ГРАУ Міноборони РФ, розташованих в межах 100-700 км від кордонів України.