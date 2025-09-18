Вибух спричинив землетрус: чим вдарили ЗСУ по російському арсеналу ГРАУ під Твер'ю (відео)

Служба безпеки України розсекретила подробиці унікальної операції 2024 року, під час якої було знищено 107-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) Міноборони РФ у Тверській області. Вибухи повністю знищили об'єкт, зробивши його непридатним для подальшого використання.

Згідно з даними Центру спецоперацій "А" ("Альфа") СБУ, внаслідок атаки було знищено близько 150 тисяч тонн боєприпасів противника. Зазначається, що на складі перебувало до 50% усіх 120-мм мінометних мін російських ЗС і близько 10% коригованих авіабомб (КАБів).

Удар по складу, де зберігалися сотні тисяч тонн боєприпасів, став одним із найпотужніших за всю війну — детонація спричинила сейсмічну подію силою 2,8 бала за шкалою Ріхтера. А загалом операція силовиків істотно вплинула на боєздатність російської армії, особливо на забезпечення артилерійських та авіаційних частин.

Чим атакували склад ГРАУ в Торопці

Головною сенсацією стали кадри, опубліковані СБУ. На короткому, менш ніж півхвилинному ролику видно момент підготовки та запуску дронів.

Як зазначили в Defense Express, попри нічну зйомку і використання приладу нічного бачення, можна розрізнити характерні риси безпілотника: прямокутний фюзеляж, перевернуте V-подібне оперення і старт за допомогою твердопаливного прискорювача. Експерти впевнені, що йдеться про дрони FP-1 розробки компанії Fire Point — на їхньому промо-відео раніше демонструвався удар саме по цьому арсеналу.

Також аналітики додали цікаву деталь, уважно вивчили небо на кадрах відео. Порівнявши розташування зірок із даними віртуального планетарію на дату атаки, вони встановили, що запуск відбувався близько опівночі. З огляду на відому дальність FP-1 — до 500 кілометрів — це дає підставу стверджувати, що дрони були запущені з території самої Росії.

Сузір'я Пегаса на кадрах із запуском ударних БПЛА Сузір'я Лебедя на кадрах із запуском ударних БПЛА

Інакше кажучи, українські спецпризначенці проникли глибоко в тил противника, провели приховану підготовку позиції і здійснили запуск, обходячи ешелоновану систему ППО об'єкта. На одному з кадрів видно бійця з предметом, схожим на антену, що може вказувати на прямий супровід польоту до моменту ураження цілі. Така тактика могла бути необхідна не тільки для подолання протиповітряної оборони, а й для забезпечення точного управління дроном на заключній ділянці траєкторії.

Водночас аналітики застерігають: опубліковані кадри могли бути використані як ілюстрація і необов'язково стосуються саме цієї атаки.

Раніше ми детально писали про наслідки атаки на арсенал ГРАУ Міноборони РФ під місто Торопець у Тверській області. Були опубліковані кадри з детонацією боєприпасів, що зберігалися на цьому об'єкті.