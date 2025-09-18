Взрыв вызвал землетрясение: чем ударили ВСУ по российскому арсеналу ГРАУ под Тверью (видео)

Служба безопасности Украины рассекретила подробности уникальной операции 2024 года, в ходе которой был уничтожен 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ в Тверской области. Взрывы полностью уничтожили объект, сделав его непригодным для дальнейшего использования.

Согласно данным Центра спецопераций "А" ("Альфа") СБУ, в результате атаки было уничтожено около 150 тысяч тонн боеприпасов противника. Отмечается, что на складе находилось до 50% всех 120-мм минометных мин российских ВС и около 10% корректируемых авиабомб (КАБов).

Удар по складу, где хранились сотни тысяч тонн боеприпасов, стал одним из самых мощных за всю войну — детонация вызвала сейсмическое событие силой 2,8 балла по шкале Рихтера. А в целом операция силовиков существенно повлияла на боеспособность российской армии, особенно на обеспечение артиллерийских и авиационных частей.

Чем атаковали склад ГРАУ в Торопце

Главной сенсацией стали кадры, опубликованные СБУ. На коротком, менее чем полуминутном ролике виден момент подготовки и запуска дронов.

Как отметили в Defense Express, несмотря на ночную съемку и использование прибора ночного видения, можно различить характерные черты беспилотника: прямоугольный фюзеляж, перевернутое V-образное оперение и старт с помощью твердотопливного ускорителя. Эксперты уверены, что речь идет о дронах FP-1 разработки компании Fire Point — на их промо-видео ранее демонстрировался удар именно по этому арсеналу.

Также аналитики добавили любопытную деталь, внимательно изучили небо на кадрах видео. Сравнив расположение звезд с данными виртуального планетария на дату атаки, они установили, что запуск происходил около полуночи. Учитывая известную дальность FP-1 — до 500 километров — это дает основание утверждать, что дроны были запущены с территории самой России.

Созвездие Пегаса на кадрах с запуском ударных БПЛА Фото: Defence Express Созвездие Лебедя на кадрах с запуском ударных БПЛА Фото: Defence Express

Иными словами, украинские спецназовцы проникли глубоко в тыл противника, провели скрытую подготовку позиции и осуществили запуск, обходя эшелонированную систему ПВО объекта. На одном из кадров виден боец с предметом, похожим на антенну, что может указывать на прямое сопровождение полета до момента поражения цели. Такая тактика могла быть необходима не только для преодоления противовоздушной обороны, но и для обеспечения точного управления дроном на заключительном участке траектории.

Вместе с тем аналитики оговариваются: опубликованные кадры могли быть использованы как иллюстрация и необязательно относятся к именно этой атаке.

Ранее мы детально писали о последствиях атаки на арсенал ГРАУ Минобороны РФ под город Торопец в Тверской области. Были опубликованы кадры с детонацией боеприпасов, хранившихся на данном объекте.