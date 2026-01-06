В городе Нея взлетел на воздух арсенал ГРАУ Минобороны РФ: взрывалось всю ночь (видео)

Жители города Нея Костромской области сообщили о громких взрывах в направлении 100 арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны Российской Федерации. Взрывы раздавались всю ночь и началась эвакуация. Как российские власти объяснили ночной инцидент, который произошел в 1000 км от Украины?

Взрывалось в воинской части №55486, на территории которой расположен склад боеприпасов ГРАУ Минобороны РФ, сообщили в Telegram-канале Exilenova+. Указывается, что на складах хранятся боеприпасы, которые используются западными и южными группировками российской армии. Губернатор Костромской области объявил эвакуацию из населенных пунктов, и об этом же говорят местные жители на видео, которые появились в соцсетях.

Взрывы в РФ — что произошло на 100-м арсенале ГРАУ

Губернатор Костромской области Сергей Сытников в ночь на 6 января регулярно информировал о налете дронов на регион. По словам чиновника, БпЛА заметили около 2 часов и, по его словам, средства ПВО сбили четыре летающих аппарата. Утром Сытников не подтвердил удар по ГРАУ, но созвал чрезвычайное правительственное заседание по вопросам безопасности россиян и преодоления последствий сбивания БпЛА. Кроме того, он уточнил, что атака состоялась действительно в Нейском районе и что туда направили врачей.

Расстояние от границ Украины до города Нея — около 1000 км. При этом БпЛА должны были бы облететь Московскую область и пройти незамеченными через системы ПВО Брянска, Орла, Тулы, Рязани, Владимира, Иваново, Кострова, Нижнего Новгорода.

На Google maps показано, что 100 арсенал ГРАУ расположены в 1 км к юго-западу от города Нея. Ориентировочная площадь арсенала — почти 2 кв. км. На территории — около 50 однотипных вытянутых сооружений с серыми крышами, в которых, вероятно, хранят боеприпасы для российской армии.

