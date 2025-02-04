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Еще интересный, на мой взгляд, момент, связанный с отношением американских элит к российско-украинской войне.

Показательно, что эта война ВООБЩЕ не отражена в американском кинематографе. Ситуация еще более странная, потому что, на первый взгляд, она должна была бы там быть отражена, потому что тема Украины, войны, помощи Украине очень широко обсуждалась в американском обществе.

Перед выборами в США только ленивый не говорил о помощи Украине, а в плане фильмов — пустота. Такой себе очень странный газлайтинг.

Кстати, в войне участвовал не один американец. Не один американский доброволец героически погиб, защищая свободу Украины. Но и о них тоже молчит Голливуд.

Показательно, что о русских они не молчат. Например, как в очередной "сказочке" с романтизацией россиян — "Анори", за которую российский актер номинирован на "Оскар". Сказочки о русских они снимать могут, а вот о войне — тотальная стена замалчивания. Выглядит очень странным.

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Недавно посмотрел новый боевичок на "Нетфликсе". Заинтересовал меня фильм тем, что там фигурировал "новичок", которым террористы планировали отравить пассажиров самолета.

Я думал, что, может, американцы наконец-то как-то решили подсветить в кино тему российского государственного терроризма? Ничего подобного. В фильме какие-то преступники хотели "подставить" россиян, используя "новичок". А так — мир, дружба, PEREZAGRUZKA.

Почему важнейшая тема американского общественно-политического дискурса игнорируется в кино? Ответ может быть только один. Сила искусства позволяет очеловечить любую проблему, а очеловечивание здесь как раз никому не нужно.

Надо будет скоро дружить с русскими, а любая даже минимально-правдивая лента не сможет обойтись без российских преступлений. Это никому не нужно.

Единственное, что изменилось, из американского кино исчезла "украинская мафия", и ее заменила (вы только не смейтесь) — "белорусская мафия".

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