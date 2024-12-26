Вопрос, которого все боятся: а что, если Путин не захочет садиться за стол переговоров?

Related video

В последнюю рабочую неделю перед Рождеством лидеры стран ЕС собрались на встречу, которая может оказаться исторической — но не по тем причинам, на которые они рассчитывали.

Во главе с Кайей Каллас — бывшим премьер-министром Эстонии, а ныне "ястребиным" главой отдела внешней политики и безопасности ЕС — лидеры подтвердили свою поддержку Киеву. Председатель Совета Антониу Кошта заявил, что "только Украина может определить условия мира", а председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость поддержать президента Зеленского, намекая на прогресс в заявке Украины на вступление в ЕС.

Однако историческим саммит сделало не выраженное единство, а трещины, которые быстро последовали за ним.

"Внутри ЕС у вас нет консенсуса, а если у вас нет консенсуса, вы не можете действовать от имени Европейского совета", — громогласно заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, давно ставший занозой в попытках выработать последовательную европейскую позицию в отношении России.

Фон дер Ляйен призналась: "Нам также необходимо знать больше о планах следующей администрации США на уровне ЕС".

И здесь кроется суть вопроса. Несмотря на предупреждения о том, что президентство Трампа — это реальная возможность, Европа за год так и не смогла разработать надежную, независимую стратегию на 2024 год, не зависящую от США. Теперь судьба Европы — и Украины — по-прежнему зависит от доброй воли союзника, который вскоре может оказаться ненадежным.

Поэтому историки могут оглянуться на эту встречу как на признание Европы в том, что у нее не осталось другого выбора, кроме как искать праздничного чуда по ту сторону Атлантики, надеясь, что Дональд Трамп вскоре заключит выгодное мирное соглашение с Владимиром Путиным.

Путин готов воевать, сколько нужно Фото: РИА Новости

Но все это основано на одном огромном предположении — что Россия сядет за стол переговоров в начале 2025 года. Похоже, никто не задается вопросом: а что, если нет?

Учитывая динамику боевых действий и цели Москвы, многие убедительно утверждают, что Путин будет продолжать войну до тех пор, пока ему позволяет экономика. В январе Кремль может занять примирительную позицию, заявляя о готовности к конструктивным переговорам, но что, если его предложения окажутся неприемлемыми для Украины и ее союзников?

Это важнейший вопрос, который, похоже, почти полностью игнорируется в Европе. Для Америки выбор может быть прост: вывести войска. Что же делать Европе, которая не смогла должным образом подготовиться к такому сценарию и все же не может позволить Киеву пасть?

Размышляя над этой тупиковой ситуацией, я вспоминаю призыв Вудро Вильсона 1917 года: "Только спокойная Европа может быть стабильной Европой. Должен быть не баланс сил, а сообщество сил; не организованное соперничество, а организованный общий мир". Хотя Лига Наций Вильсона потерпела неудачу, его вера в то, что высшие ценности важнее грубой силы, пережила его, особенно после создания ООН в конце Второй мировой войны. Однако сегодня многие на Западе, похоже, отказались от этих принципов, вместо этого приняв язык грубой силы: "баланс сил" и "сферы влияния" — термины, которые мы слышим слишком часто.

Такие понятия уступают моральные позиции авторитарным режимам, позволяя им претендовать на легитимность там, где ее нет. Отказ от принципа, что народ имеет право определять свое будущее, равносилен отказу от демократии как таковой. Однако многие поступают именно так, когда утверждают, что "НАТО слишком близко подошло к России — Путин имеет право быть расстроенным". Украина на избирательных участках стремилась к будущему ближе к Европе и подальше от своих бывших империалистических повелителей. Путин не имел права вмешиваться силой — это надо признать, если вы не хотите, чтобы вами управляли по правилам девятнадцатого века.

Я упоминаю об этом потому, что с моральной точки зрения Запад не должен вести переговоры, он должен добиваться поражения России. Неспособность сделать это отражает опасное попустительство, основанное на ошибочных идеях.

Важно

Мир на 5 лет - или на 30? Что даст Украине и человечеству второе президентство Трампа

Даже если переговоры продолжатся, их результаты могут быть весьма плачевными. В качестве альтернативы Путин может притвориться добросовестным, затягивая переговоры, пока продолжается война, а затем предложить ужасную сделку: уступить территорию без каких-либо значимых гарантий безопасности, которые могли бы принять Украина или Европа.

Недавние геополитические сдвиги — в первую очередь крах одного из самых жестоких режимов на Ближнем Востоке — придали сил тем, кто утверждает, что диктаторские режимы кажутся сильными до тех пор, пока они внезапно не рухнут. Последствия этого действительно значительны, особенно с учетом того, что в Белый дом может вернуться Дональд Трамп — человек, который поддерживает победителей. Недавние поражения России могут заставить его рассматривать Москву как обузу, особенно если ее экономика окажется в состоянии свободного падения, как предсказывают некоторые. Уже сейчас рубль падает, товары первой необходимости становятся непомерно дорогими, а расходы на оборону растут. Это не может продолжаться долго. Но может ли это продолжаться достаточно долго?

В лучшем случае, если Россия откажется от серьезных переговоров, нарратив может измениться, и Москва — а не Киев — станет главным препятствием на пути к миру. В этот момент Вашингтон может принять решение удвоить поддержку Украины, укрепить свои рычаги влияния на поле боя и, возможно, заставить Москву пойти на серьезные переговоры.

Но это самый оптимистичный сценарий — и даже он подразумевает более длительную и кровопролитную войну. Вот почему для Европы оказалось столь катастрофичным не продемонстрировать свою способность — как в моральном, так и в военном плане — поддержать Украину не только в борьбе, но и в потенциальной решительной победе.

Когда вы уступаете в аргументах, вы в конечном итоге уступаете территорию. Такова цена бездействия. И гибнут невинные люди.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно