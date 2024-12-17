Мир на 5 лет - или на 30? Что даст Украине и человечеству второе президентство Трампа
Мирный план Трампа "заморозит" войну только на время его каденции, утверждает аналитик Алексей Кущ. Но за это время, по его мнению, могут быть выработаны механизмы, которые обеспечат безопасное существование лет на 30.
Для понимания.
Мирный план Трампа — это механизм заморозки войны на период его каденции, то есть на ближайшие четыре года.
Ничего фундаментального подписать с РФ он не сможет, так как противоречия слишком глубоки.
В рамках моей модели "трехтактной войны, разморозка и третий такт войны может начаться через 5 лет.
Именно риском третьего такта войны объясняется нежелание Польши посылать в Украину своих миротворцев на линию разграничения.
Здесь будет следующий принцип — чем дальше географически страна ЕС от РФ, тем больше у нее будет "желания" отправить свои войска и наоборот. Так как размещение войск на линии разграничения — это риск прямого вовлечения в войну, а географическая близость к конфликту может поставить под удар территории таких "ближних" стран.
Третий такт войны зависит от ряда внешних и внутренних факторов.
Внутренний фактор — это нахождение точки геополитического баланса, украинской "евразийской широты", то есть равновесие на векторе ЕС — Закавказье — Центральная Азия — Индия — Китай. Геополитическая пластичность, мягкость и подвижность в цивилизационном линке между Европой и Азией.
Преодолеть разрушительную колебательную динамику и обрести внутреннюю устойчивость.
Естественно, рост экономики и потенциала сектора обороны, чтобы новая война стала невозможной по причине встраивания Украины в геополитические цепочки Глобального мира и ее способности нанести агрессору недопустимый уровень потерь.
Парадоксально, но стратегия ЕС в части евразийского вектора во многом будет определяться ситуацией в Украине и позицией Украины. А на базе этой стратегии будет формироваться и стратегия ЕС по отношению к самой Украине: буфер по амортизации внешних рисков или ценный союзник в рамках "украинской евразийской широты". Вот такая взаимная диалектика.
К внешним факторам стоит отнести вероятность геополитического альянса РФ и Китая. Если он состоится, это резко увеличивает вероятность двух глобальных войн: в Индо-Тихоокеанском регионе и в Европе.
Но вероятность данного альянса вовсе не стопроцентная. Она, в свою очередь, напрямую зависит от политики США в отношении РФ и Китая. Простыми словами, найдет ли Америка новый рецепт геополитики Киссинджера и сможет ли сформировать геополитический треугольник РФ — Китай — США "под себя", как это уже происходило в 70-80-х годах прошлого века.
То есть именно сейчас формируется либо ключевой экзистенциальный риск существования Западной цивилизации 21 века, либо трек безопасного будущего на ближайшие 30 лет.
В первом случае, балто-черноморская дуга станет в прямом смысле "кровавыми землями", во втором — погрузится на 30 лет в геополитический сон.
Сейчас идет и ключевая борьба за базовый евразийский вектор межцивилизационного движения товаров, услуг, инвестиций и технологий. Он пройдет либо южнее Черного моря, либо севернее. Этим объясняется и развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке и в Украине.
Наиболее важный для нас фактор — это способность украинских политических элит сформировать РЕАЛИСТИЧНУЮ модель развития страны, а не очередное фентези для удержания власти и мечтаний народа о "светлом будущем", которое в режиме ожидания, очевидно, не наступает.
Ну и "мир имени Трампа" даже на 5 лет — это такой геополитический товар, который нужно "брать".
В любом случае, в формате мира мы окажемся в лучшей точке и лучшем состоянии в 2030 году, чем в формате войны.
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