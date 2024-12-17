Мир на 5 лет - или на 30? Что даст Украине и человечеству второе президентство Трампа

Related video

Для понимания.

Мирный план Трампа — это механизм заморозки войны на период его каденции, то есть на ближайшие четыре года.

Ничего фундаментального подписать с РФ он не сможет, так как противоречия слишком глубоки.

В рамках моей модели "трехтактной войны, разморозка и третий такт войны может начаться через 5 лет.

Именно риском третьего такта войны объясняется нежелание Польши посылать в Украину своих миротворцев на линию разграничения.

Здесь будет следующий принцип — чем дальше географически страна ЕС от РФ, тем больше у нее будет "желания" отправить свои войска и наоборот. Так как размещение войск на линии разграничения — это риск прямого вовлечения в войну, а географическая близость к конфликту может поставить под удар территории таких "ближних" стран.

Третий такт войны зависит от ряда внешних и внутренних факторов.

Внутренний фактор — это нахождение точки геополитического баланса, украинской "евразийской широты", то есть равновесие на векторе ЕС — Закавказье — Центральная Азия — Индия — Китай. Геополитическая пластичность, мягкость и подвижность в цивилизационном линке между Европой и Азией.

Преодолеть разрушительную колебательную динамику и обрести внутреннюю устойчивость.

Задачка Украины - найти свое место в евразийском пространстве Фото: Офис президента

Естественно, рост экономики и потенциала сектора обороны, чтобы новая война стала невозможной по причине встраивания Украины в геополитические цепочки Глобального мира и ее способности нанести агрессору недопустимый уровень потерь.

Парадоксально, но стратегия ЕС в части евразийского вектора во многом будет определяться ситуацией в Украине и позицией Украины. А на базе этой стратегии будет формироваться и стратегия ЕС по отношению к самой Украине: буфер по амортизации внешних рисков или ценный союзник в рамках "украинской евразийской широты". Вот такая взаимная диалектика.

К внешним факторам стоит отнести вероятность геополитического альянса РФ и Китая. Если он состоится, это резко увеличивает вероятность двух глобальных войн: в Индо-Тихоокеанском регионе и в Европе.

Но вероятность данного альянса вовсе не стопроцентная. Она, в свою очередь, напрямую зависит от политики США в отношении РФ и Китая. Простыми словами, найдет ли Америка новый рецепт геополитики Киссинджера и сможет ли сформировать геополитический треугольник РФ — Китай — США "под себя", как это уже происходило в 70-80-х годах прошлого века.

То есть именно сейчас формируется либо ключевой экзистенциальный риск существования Западной цивилизации 21 века, либо трек безопасного будущего на ближайшие 30 лет.

В первом случае, балто-черноморская дуга станет в прямом смысле "кровавыми землями", во втором — погрузится на 30 лет в геополитический сон.

Сейчас идет и ключевая борьба за базовый евразийский вектор межцивилизационного движения товаров, услуг, инвестиций и технологий. Он пройдет либо южнее Черного моря, либо севернее. Этим объясняется и развитие геополитической ситуации на Ближнем Востоке и в Украине.

Наиболее важный для нас фактор — это способность украинских политических элит сформировать РЕАЛИСТИЧНУЮ модель развития страны, а не очередное фентези для удержания власти и мечтаний народа о "светлом будущем", которое в режиме ожидания, очевидно, не наступает.

Ну и "мир имени Трампа" даже на 5 лет — это такой геополитический товар, который нужно "брать".

В любом случае, в формате мира мы окажемся в лучшей точке и лучшем состоянии в 2030 году, чем в формате войны.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно