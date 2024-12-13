Мирный план от Трампа: заплатить всем, чтобы не воевали

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Пофантазируем на тему мирного плана Трампа.

Зная его логику в стиле книги "Лучшего торговца в мире" Мондино, можно попытаться спрогнозировать и контуры мирного плана Трампа.

Все приведенное ниже и есть таким прогнозом.

Это может быть реинкарнация плана мирного урегулирования между Израилем и Египтом после войны Судного дня в 1973 году. В рамках того плана США за каждый год мира платили каждой из сторон. Египет получал деньги и вооружения, а Израиль — преимущественно вооружения на несколько миллиардов долларов в год.

То есть каждая из сторон была финансово заинтересована в мире.

Какой вариант может быть в нашем случае (в логике Трампа, повторюсь)?

После заморозки Украина получает ежегодно деньги на восстановление и развитие.

А с РФ частично снимаются санкции.

В результате, обе стороны заинтересованы в продолжении заморозки.

Срок такого стимула — 10-15 лет.

За это время сменится поколение войны и появятся новые политические элиты. А возможно, изменится и сам геополитический расклад, что сделает военный сценарий еще более невозможным.

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