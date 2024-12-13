Мирний план від Трампа: заплатити всім, щоб не воювали

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Пофантазуймо на тему мирного плану Трампа.

Знаючи його логіку в стилі книжки "Найкращого торговця у світі" Мондіно, можна спробувати спрогнозувати і контури мирного плану Трампа.

Усе наведене нижче і є таким прогнозом.

Це може бути реінкарнація плану мирного врегулювання між Ізраїлем і Єгиптом після війни Судного дня 1973 року. У межах того плану США за кожен рік миру платили кожній зі сторін. Єгипет отримував гроші та озброєння, а Ізраїль — переважно озброєння на кілька мільярдів доларів на рік.

Тобто кожна зі сторін була фінансово зацікавлена в мирі.

Який варіант може бути в нашому випадку (в логіці Трампа, повторюся)?

Після заморожування Україна отримує щорічно гроші на відновлення й розвиток.

А з РФ частково знімають санкції.

У результаті, обидві сторони зацікавлені в продовженні заморожування.

Термін такого стимулу — 10-15 років.

За цей час зміниться покоління війни і з'являться нові політичні еліти. А можливо, зміниться і сам геополітичний розклад, що зробить військовий сценарій ще більш неможливим.

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