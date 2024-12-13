Мирний план від Трампа: заплатити всім, щоб не воювали
Аналітик Олексій Кущ намагається вгадати суть мирного плану Дональда Трампа, виходячи з його відомої всім логіки. Цілком імовірно, це буде схоже на мир між Ізраїлем і Єгиптом у 1973-му, коли обом сторонам просто платили за те, щоб ті не воювали.
Пофантазуймо на тему мирного плану Трампа.
Знаючи його логіку в стилі книжки "Найкращого торговця у світі" Мондіно, можна спробувати спрогнозувати і контури мирного плану Трампа.
Усе наведене нижче і є таким прогнозом.
Це може бути реінкарнація плану мирного врегулювання між Ізраїлем і Єгиптом після війни Судного дня 1973 року. У межах того плану США за кожен рік миру платили кожній зі сторін. Єгипет отримував гроші та озброєння, а Ізраїль — переважно озброєння на кілька мільярдів доларів на рік.
Тобто кожна зі сторін була фінансово зацікавлена в мирі.
Який варіант може бути в нашому випадку (в логіці Трампа, повторюся)?
Після заморожування Україна отримує щорічно гроші на відновлення й розвиток.
А з РФ частково знімають санкції.
У результаті, обидві сторони зацікавлені в продовженні заморожування.
Термін такого стимулу — 10-15 років.
За цей час зміниться покоління війни і з'являться нові політичні еліти. А можливо, зміниться і сам геополітичний розклад, що зробить військовий сценарій ще більш неможливим.
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