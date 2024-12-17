Мир на 5 років — чи на 30? Що дасть Україні та людству друге президентство Трампа
Мирний план Трампа "заморозить" війну тільки на час його каденції, стверджує аналітик Олексій Кущ. Але за цей час, на його думку, можуть бути вироблені механізми, які гарантуватимуть безпечне існування років на 30.
Для розуміння.
Мирний план Трампа — це механізм заморозки війни на період його каденції, тобто на найближчі чотири роки.
Нічого фундаментального підписати з РФ він не зможе, оскільки протиріччя занадто глибокі.
У межах моєї моделі "тритактної війни", розморожування та третій такт війни може початися через 5 років.
Саме ризиком третього такту війни пояснюється небажання Польщі посилати в Україну своїх миротворців на лінію розмежування.
Тут буде наступний принцип — що далі географічно країна ЄС від РФ, то більше у неї буде "бажання" відправити свої війська і навпаки. Бо розміщення військ на лінії розмежування — це ризик прямого залучення у війну, а географічна близькість до конфлікту може поставити під удар території таких "ближніх" країн.
Третій такт війни залежить від низки зовнішніх і внутрішніх чинників.
Внутрішній чинник — це знаходження точки геополітичного балансу, української "євразійської широти", тобто рівновага на векторі ЄС — Закавказзя — Центральна Азія — Індія — Китай. Геополітична пластичність, м'якість і рухливість у цивілізаційному лінку між Європою та Азією.
Подолати руйнівну коливальну динаміку і знайти внутрішню стійкість.
Природно, зростання економіки та потенціалу сектора оборони, щоб нова війна стала неможливою через вбудовування України в геополітичні ланцюжки Глобального світу та її здатності завдати агресору неприпустимого рівня втрат.
Парадоксально, але стратегія ЄС у частині євразійського вектора багато в чому визначатиметься ситуацією в Україні та позицією України. А на базі цієї стратегії формуватиметься і стратегія ЄС щодо самої України: буфер з амортизації зовнішніх ризиків або цінний союзник у межах "української євразійської широти". Ось така взаємна діалектика.
До зовнішніх чинників варто віднести ймовірність геополітичного альянсу РФ і Китаю. Якщо він відбудеться, це різко збільшує ймовірність двох глобальних воєн: в Індо-Тихоокеанському регіоні та в Європі.
Але ймовірність цього альянсу зовсім не стовідсоткова. Вона, зокрема, безпосередньо залежить від політики США щодо РФ і Китаю. Простими словами, чи знайде Америка новий рецепт геополітики Кіссінджера і чи зможе сформувати геополітичний трикутник РФ — Китай — США "під себе", як це вже відбувалося в 70-80-х роках минулого століття.
Тобто саме зараз формується або ключовий екзистенційний ризик існування Західної цивілізації 21 століття, або трек безпечного майбутнього на найближчі 30 років.
У першому випадку балто-чорноморська дуга стане в прямому сенсі "кривавими землями", у другому — зануриться на 30 років у геополітичний сон.
Зараз триває і ключова боротьба за базовий євразійський вектор міжцивілізаційного руху товарів, послуг, інвестицій і технологій. Він пройде або південніше Чорного моря, або північніше. Цим пояснюється і розвиток геополітичної ситуації на Близькому Сході та в Україні.
Найважливіший для нас фактор — це здатність українських політичних еліт сформувати РЕАЛІСТИЧНУ модель розвитку країни, а не чергове фентезі для утримання влади та мрій народу про "світле майбутнє", яке в режимі очікування, очевидно, не настає.
Ну і "мир імені Трампа" навіть на 5 років — це такий геополітичний товар, який потрібно "брати".
У будь-якому разі, у форматі миру ми опинимося в кращій точці та кращому стані 2030 року, ніж у форматі війни.
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