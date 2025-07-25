Террористы поневоле: как РФ использует украинцев "вслепую" для организации диверсий

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Что больше всего волнует лично меня сейчас.

СБУ предотвратила очередной теракт в центре Киева, который должен был состояться вечером 23 июля. Россияне с помощью 1,5 кг тротила пытались взорвать кафе в столице в час пик. Исполнительницу (женщину, которую попросили отнести пакет) задержали в момент, когда она со взрывчаткой заходила в кафе.

С одной стороны — это привычная для россиян тактика террора против гражданских. С другой стороны, очевидно, что россияне не могут не попытаться использовать сложившуюся в Украине политическую ситуацию себе на пользу.

Тем более, что делать сейчас это очень и очень просто. Намного проще, чем годы назад. Сейчас вся агентура у них — "одноразовая" и вербуется через телеграм-каналы. Большинство особо не задумывается о том, что они делают и для кого. Помните волну подрывов ТЦК отечественными телеграммными террористами? Эту практику можно применить против любых категорий людей в любом месте.

Очевидно, что в своем терроре против гражданских Кремль не будет гнушаться ничем и никем. Это просто надо понимать. Поэтому все эти просьбы "перенести что-то куда-то" от незнакомых, но очень приятных людей могут очень плохо для всех завершиться.

Короче говоря, я вижу риск теракта с большим количеством гражданских жертв, организованного россиянами, с целью достижения определенных политических целей. Они уже не один год "качают" Украину и будут "качать" в дальнейшем. Это надо учитывать в первую очередь, чтобы и кто не делал и не призывал делать.

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