Из-за терактов в ТЦК на военных объектах в Украине усилены меры безопасности: что известно

На всех военных объектах, подчиненных Командованию Сухопутных войск ВСУ, введены усиленные меры безопасности. Таким образом будут пытаться предупредить возможные внештатные ситуации.

Related video

Из-за подрывов в территориальных центрах комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП) на военных объектах усилят меры безопасности. Об этом сообщило управление коммуникаций Командования Сухопутных войск ВСУ в ответ на запрос "Суспільного".

Как отмечается, с целью обеспечения безопасности личного состава, гражданского персонала и посетителей от возможных внештатных ситуаций во всех воинских частях, учреждениях и заведениях, подчиненных Командованию Сухопутных войск ВСУ, усилены меры безопасности.

Важно

"Диверсанты гарантированно умрут": в ЦПД предупредили молодежь об участии в подрыве ТЦК

В частности, усилен контроль доступа на территории военных объектов и патрулирование периметра военных объектов и прилегающих территорий. Также осуществляется установка или усовершенствование систем видеонаблюдения и других технических средств для выявления и предотвращения несанкционированных действий. Кроме этого, проведены дополнительные инструктажи личного состава и гражданского персонала по взаимодействию с дежурными службами ГСЧС, полиции, СБУ в случае обнаружения неизвестных предметов на территории военных объектов, несанкционированного проникновения на территорию посторонних людей и возникновения других чрезвычайных ситуаций.

Относительно случаев нападений на ТЦК и СП правоохранительные органы проводят следствие, сообщили в командовании Сухопутных войск ВСУ на запрос медиа.

Взрывы в ТЦК

1 февраля, в помещении ТЦК и СП Ровно прогремел взрыв, в результате которого террорист погиб на месте, а восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

В городе Павлоград Днепропетровской области 2 февраля в районном ТЦК и СП произошел взрыв. 5 февраля правоохранители задержали трех мужчин, подозреваемых в теракте. Исполнителем стал завербованный агент, которого намеренно ликвидировали вместе со взрывчаткой, когда он зашел внутрь.

5 февраля в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области возле здания территориального центра комплектования и социальной поддержки прогремел взрыв. В результате погиб мужчина, еще четыре человека ранены.