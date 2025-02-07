Через теракти у ТЦК на військових об'єктах в Україні посилено заходи безпеки: що відомо

На усіх військових об'єктах, підпорядкованих Командуванню Сухопутних військ ЗСУ, запроваджені посилені заходи безпеки. Таким чином намагатимуться попередити можливі позаштатні ситуації.

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Через підриви у територіальних центрах комплектації та соцпідтримки (ТЦК та СП) на військових об’єктах посилять безпекові заходи. Про це повідомило управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ у відповідь на запит "Суспільного".

Як зазначається, з метою убезпечення особового складу, цивільного персоналу та відвідувачів від можливих позаштатних ситуацій у всіх військових частинах, установах та закладах, підпорядкованих Командуванню Сухопутних військ ЗСУ, посилено безпекові заходи.

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Зокрема, посилено контроль доступу на території військових об’єктів та патрулювання периметра військових об’єктів та прилеглих територій. Також здійснюється встановлення чи удосконалення систем відеоспостереження та інших технічних засобів для виявлення та запобіганню несанкціонованим діям. Крім цього, проведено додаткові інструктажі особового складу та цивільного персоналу щодо взаємодії з черговими службами ДСНС, поліції, СБУ у випадку виявлення невідомих предметів на території військових об’єктів, несанкціонованого проникнення на територію сторонніх людей та виникнення інших надзвичайних ситуацій.

Щодо випадків нападів на ТЦК та СП правоохоронні органи проводять слідство, повідомили у Командуванні Сухопутних військ ЗСУ на запит медіа.

Вибухи у ТЦК

1 лютого, у приміщенні ТЦК та СП Рівного прогримів вибух, внаслідок якого терорист загинув на місці, а вісім військовослужбовців зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

У місті Павлоград Дніпропетровської області 2 лютого у районному ТЦК та СП стався вибух. 5 лютого правоохоронці затримали трьох чоловіків, підозрюваних у теракті. Виконавцем став завербований агент, якого навмисно ліквідували разом із вибухівкою, коли він зайшов усередину.

5 лютого в місті Кам'янець-Подільський на Хмельниччині біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. В результаті загинув чоловік, ще четверо людей поранені.