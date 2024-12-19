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Кит Келлог, спецпосланник новоизбранного президента США Д. Трампа по вопросам российско-украинской войны, заявил, что убийство генерала Кириллова "не было разумным шагом" со стороны Киева.

Так и хочется спросить у уважаемого генерала, было ли "разумным шагом" убийство Касема Сулеймани, но лучше сейчас не об этом, а о другом.

Собственно, а почему Украине делать "разумные шаги", если все предыдущие "разумные шаги", рекомендованные из Вашингтона, приводили лишь к поражениям. С другой стороны, когда Украина не делала "умные шаги", то часто побеждала.

Например, президент Дж. Буш-старший рекомендовал Украине в 1991 году не делать "неразумных шагов" — по выходу из состава СССР. Слава богу, тогда к нему не прислушались и поступили "неразумно". Это позволило появиться украинскому государству. А потом начали "поступать разумно": отдали ядерное оружие, уничтожали конвенционное вооружение, а когда россияне пришли отбирать Крым — по "умному совету" администрации президента Б. Обамы Украина не сопротивлялась. Так Украина потеряла заметную часть собственной территории. А это запустило механизм, который привел к самой кровавой войне в Европе после 1945 года.

В 2022-м американцы требовали от Украины "поступать разумно". Правительство должно было бежать, оставив государство на произвол судьбы, чтобы россияне спокойно могли устроить здесь геноцид. Россияне тоже верили, что украинцы будут "поступать разумно", а потому отправляли вместе с войсками полицейские части для подавления протестов.

И снова "неразумные действия" с точки зрения США спасли Украину как государство.

Возможно, именно "неразумные шаги" — это то, что нужно для Украины, чтобы в будущем не было столько крови?

Кот Келлог пытается изучать Украину Фото: Getty Images

Пусть россияне не думают, что мы "умные". Пусть лучше думают, что украинцы — психи, с "отбитыми" спецслужбами, которые, если потребуется, взорвут какого-то генерала. А могут, опять же, если это будет нужно, вооружить повстанцев дронами, чтобы свергнуть авторитарный режим, существовавший не одно десятилетие.

Не только Келлогу это не нравится. Абсолютно все "хорошие русские" ноют, что "это убийство только приведет к эскалации и ничего не изменит". Мол, это не повлияет на поле боя и т. д.

Так никто и не говорит о прямом влиянии. Никто не говорит, что это убийство прямо сейчас что-то изменит. Это просто возмездие. В библейском, ветхозаветном смысле.

"Месть придет, как возмездие Божие" (Исаия 35:4).

В случае Кириллова вообще получилось очень красиво. За день до убийства СБУ объявили ему подозрение за массовое применение российскими войсками запрещенного химического оружия против Сил обороны.

Но здесь, как оказалось, речь не шла о долгой международной судебной бюрократии, которая бы все равно не закончилась ничем. Нет, возмездие пришло быстро. И пусть теперь другие российские военные преступники, которым украинские правоохранители будут выписывать подозрения, думают: это ОНО или НЕ ОНО? Думают и нервничают. Вот такой вот понятный месседж.

Месседж, кстати, и в самом деле оказался доступным. Главный бункерный дед молчит. Просто отменил все публичные мероприятия. Например — встречу с хоккеистами. Кто знает, может, в клюшке что-то пронесут? Лучше перестраховаться.

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