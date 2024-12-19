Ликвидация Кириллова напугала российские элиты, но Украина от этого не выиграет, — NYT

Экс-сотрудник ЦРУ Дуглас Лондон говорит, что ликвидация генерала произведет психологический эффект на российские элиты, которые отныне не будут чувствовать себя в безопасности, но на ход боевых действий это не повлияет.

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Убийство генерала-лейтенанта Игоря Кириллова в Москве 17 декабря продемонстрировало высокий профессионализм и изобретательность украинских спецслужб. Однако это был временный триумф, который существенно не улучшит позиции Украины в войне с Россией, пишет американское издание The New York Times.

Устранение высокопоставленного военного руководителя разозлит Кремль и может распространить страх среди российской элиты, однако не будет иметь положительного для Украины влияния на фронт, отмечают журналисты со ссылкой на военных аналитиков.

"Я думаю, что есть психологическое воздействие, которое говорит элитам: мы можем найти вас, где бы вы ни были, и вы в опасности. Но не думаю, что это действительно повлияет на их (украинские — ред.) военные возможности", — сказал Дуглас Лондон, трижды работавший начальником отдела ЦРУ до выхода на пенсию в 2019 году.

В материале отмечается, что сейчас ситуация для украинских бойцов на поле боя неуклонно ухудшается, потому что ВСУ уступают ВС РФ количеством и оснащением, поэтому тайные операции и диверсии могут стать одним из немногих полезных инструментов в арсенале Украины.

Журналисты отмечают, что с начала вторжения России в Украину никогда военачальника такого ранга не убивали на таком расстоянии от линии фронта.

Убийство генерала ВС РФ в тылу: аналитики говорят о негативных последствиях

По словам Ральфа Гоффа, бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ, убийства российских военачальников в российском тылу являются для Украины "стратегией необходимости", однако в конечном итоге могут стать контрпродуктивными.

"Украинцы видят здесь возможности. Они пытаются разжечь российские элиты, чтобы заставить Путина заключить сделку. Я считаю, что это ошибочная стратегия. Если они не будут осторожны, они создадут противоположный эффект. Они настолько разозлили россиян, что те сказали, что не заинтересованы в переговорах", — сказал Гофф.

По словам чиновников США, администрация президента Джо Байдена пыталась использовать зависимость Украины от западной помощи для сдерживания подобных операций. Если же новоизбранный президент Дональд Трамп сократит помощь, украинские спецслужбы чаще будут прибегать к таким методам.

"С приходом администрации Трампа украинцы ищут, как они могут более эффективно использовать асимметричные операции: как операции по убийству, которые они делали, так и удары на дальние расстояния с использованием собственных беспилотников и ракет", — отметил экс-начальник отдела ЦРУ Дуглас Лондон.

В материале также приводится анонимный комментарий старшего офицера Сил специальных операций ВСУ, который сказал, что подобные ликвидации генерала Кириллова операции имеют "нулевой" эффект и не влияют на тактику и стратегию. По словам офицера, РФ найдет генералу замену и во время вероятных переговоров будет настаивать на прекращении тайных операций в тылу как части мирного урегулирования.

Генерал Игорь Кириллов убит: что известно на сегодня

О том, что в центре Москвы прогремел взрыв, в результате которого погибли двое мужчин, сообщали утром 17 декабря российские Telegram-каналы. Впоследствии росСМИ уточнили, что у подъезда многоэтажки взорвалась примотанная к самокату самодельная бомба, а среди погибших может оказаться генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Кириллов был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ. Накануне СБУ заочно объявила ему о подозрении в военных преступлениях, обвинив в многочисленных преступных приказах о применении запрещенных химических веществ против украинских бойцов. Также летом 2023 года генерал Кириллов заявлял, что США готовят малярийных комаров для атак позиций РФ на российско-украинском фронте.

Вскоре следственный комитет РФ официально подтвердил, что от взрыва самодельного устройства на Рязанском проспекте в столице РФ погиб именно генерал-лейтенант РФ Игорь Кириллов.

Собственные источники Фокуса сообщали, что к ликвидации российского генерала Кириллова причастна СБУ.

18 декабря в следственном комитете РФ заявили, что задержали подозреваемого в убийстве генерала Кириллова. Им якобы оказался 29-летний гражданин Республики Узбекистан, которого завербовали украинские спецслужбы.