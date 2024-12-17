Видел "боевых комаров" и приказывал применять химоружие: РФ подтвердила смерть генерала Кириллова

Только вчера, 16 декабря, Служба безопасности Украины сообщила российскому топофицеру о подозрении. Игорь Кириллов находился в списках санкций за участие в боевых действиях против Украины.

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Следственный комитет РФ официально подтвердил, что на Рязанском проспекте в Москве в результате взрыва погиб генерал-лейтенант РФ Игорь Кириллов. Эту информацию обнародовали на сайте ведомства.

"По данным следствия, утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. В результате происшествия погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов и его помощник", — говорится в сообщении.

По факту гибели двух военнослужащих открыто уголовное производство.

Как пишет российский телеграм-канал "Осторожно, новости", 54-летний Игорь Кириллов занимал должность начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ с 2017 года. Он участвовал в создании и принятии на вооружение тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка". Находился в санкционных списках за участие в войне РФ против Украины.

В марте 2022 года Кириллов провел презентацию Минобороны, из которой следовало, что биолаборатории Пентагона на территории Украины разрабатывали проекты по распространению биологического оружия на территорию России с помощью летучих мышей и птиц. В качестве доказательств он приводил документы украинского Минздрава с указаниями по уничтожению патогенных микроорганизмов.

Летом 2023 года именно Игорь Кириллов утверждал, что США готовят малярийных комаров, которых планируют сбрасывать на позиции ВС РФ в Украине. Российские специалисты, по словам генерал-лейтенанта России, якобы обнаруживали увеличение количества американских военных биолабораторий, в которых могли создать искусственные очаги особо опасных инфекционных болезней.

СБУ за день до гибели генерала РФ сообщила ему о подозрении за день до гибели генерала РФ

Вчера, 16 декабря, СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генералу Игорю Кириллову, который приказал применять химическое оружие против Сил обороны Украины

"Чиновник ответственен за массовое применение р*шистами запрещенного химического оружия против Сил обороны на восточном и южном фронтах Украины. По приказу Кириллова с начала полномасштабной войны зафиксировано более 4,8 тыс. случаев использования врагом химбоеприпасов. В частности, речь идет о боевых гранатах "К-1", которые снаряжены ядовитыми веществами раздражающего действия — CS и CN. Их использование запрещено Конвенцией о запрещении разработки, производства, применения химического оружия и о его уничтожении от 13.01.1993 года", — говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Отмечается, что в результате применения Россией химоружия, в больницы и госпитали направлено более 2 тыс. военных Сил обороны с различными степенями химического отравления.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кириллову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", — сообщили в СБУ.

Напомним, что 17 декабря стало известно, что в Москве в результате детонации самодельного взрывного устройства погибли генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов и его водитель. Сообщается, что они подошли к автомобилю Toyota, возле которого прогремел взрыв.