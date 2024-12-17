Накануне СБУ сообщила начальнику войск РХБЗ Игорю Кириллову о подозрении в военных преступлениях из-за его приказов о применении запрещенного химического оружия против украинских бойцов.

Related video

Погибшим в результате взрыва в Москве сегодня в 6 утра по неподтвержденной информации может быть генерал-лейтенант, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, сообщает российский Telegram-канал 112.

Российский паблик пишет, что по предварительным данным во время детонации самодельного взрывного устройства скончались генерал-лейтенант РХБЗ Игорь Кириллов и его водитель. Сообщается, что они подошли к автомобилю Toyota, возле которого прогремел взрыв, и жертвы умерли еще до приезда скорой помощи. Российские журналисты утверждают, что сегодня Игорь Кириллов должен был участвовать в брифинге Минобороны РФ.

Российский Telegram-канал Shot утверждает, что самодельную взрывчатку неизвестные примотали к ручке самоката, который оставили у подъезда около 2-3 часов ночи. За жертвами они якобы наблюдали с помощью камеры подъезда, а детонацию запустили дистанционно.

Отметим, 16 декабря Служба безопасности Украины заочно сообщила генерал-лейтенанту Игорю Кириллову о подозрении в военном преступлении из-за его приказов о массовом применении против Сил обороны Украины запрещенного химического оружия. В СБУ сообщают, что по приказу Кириллова россияне применяли химбоеприпасы на поле боя более 4,8 тысячи раз, в частности боевые гранаты "К-1", снаряженные отравляющими веществами CS и CN. Из-за этого от различных степеней химического отравления пострадали более 2 тысяч украинских военных.

Напомним, 17 декабря в 6 утра в Москве прогремел взрыв. Местные Telegram-каналы сообщали, что среди погибших может быть генерал-лейтенант ВС РФ. Официально сообщалось о двух погибших.

Ранее, 10 декабря, в Подмосковье обнаружили тело конструктора, занимавшегося улучшением оружия ВС РФ. Об этом сообщал российский пропагандистский телеканал РЕН ТВ, официально факт убийства в МВД не подтверждали. Российский оппозиционер Александр Невзоров 12 декабря заявил, что в Подмосковье убили заместителя генерального конструктора и руководителя отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс" Михаила Шатского.