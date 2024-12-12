"У Буданова длинные руки": в Подмосковье обнаружили тело конструктора, улучшавшего оружие ВС РФ

По данным росСМИ, киллер скрылся с места происшествия. Во вражеском МВД отрицают факт убийства.

Related video

Неизвестный устроил стрельбу в Подмосковье. В Кузьминском лесопарке обнаружили тело. Об этом со ссылкой на источник 10 декабря сообщили в "РЕН ТВ".

Отмечалось, что, по предварительным данным, речь идет о заказном убийстве. Со слов очевидцев, жертвой стал мужчина среднего возраста. Киллер скрылся с места преступления.

Фото с места происшествия Фото: Соцсети

"К месту происшествия прибыли медики и правоохранители", — передали журналисты.

Однако впоследствии в Главном управлении МВД по Московской области заявили, что информация об убийстве в Подмосковье не подтвердилась.

Фото с места происшествия Фото: Соцсети

Российский оппозиционер Александр Невзоров 12 декабря сообщил, что был ликвидирован "особо вредный преступник", заместитель генерального конструктора и руководитель отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс" Михаил Шатский.

Фото Михаила Шатского Фото: Открытые источники

Невзоров уточнил, что погибший занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69 и внедрял новые БПЛА. Оппозиционер подчеркнул, что россиянин "виноват в смерти тысяч невинных украинцев".

Фото Михаила Шатского Фото: Открытые источники

По словам Невзорова, к убийству причастны силы Главного управления разведки Минобороны.

"У (руководителя ГУР Кирилла, — Ред.) Буданова длинные руки. Похоже, что никто из виновных в геноциде украинцев не умрет своей смертью", — добавил он.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию о причастности к ликвидации вражеского конструктора.

Напомним, ночью на 12 декабря в Грозном и Курске прогремели взрывы. Под ударом оказалось здание второго полка МВД Чечни.

10 декабря в росСМИ проинформировали, что в Москве задержали бездомного, который оказался "участником СВО" и миллиардером с целой криминальной историей за плечами.