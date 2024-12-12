"У Буданова длинные руки": в Подмосковье обнаружили тело конструктора, улучшавшего оружие ВС РФ
По данным росСМИ, киллер скрылся с места происшествия. Во вражеском МВД отрицают факт убийства.
Неизвестный устроил стрельбу в Подмосковье. В Кузьминском лесопарке обнаружили тело. Об этом со ссылкой на источник 10 декабря сообщили в "РЕН ТВ".
Отмечалось, что, по предварительным данным, речь идет о заказном убийстве. Со слов очевидцев, жертвой стал мужчина среднего возраста. Киллер скрылся с места преступления.
"К месту происшествия прибыли медики и правоохранители", — передали журналисты.
Однако впоследствии в Главном управлении МВД по Московской области заявили, что информация об убийстве в Подмосковье не подтвердилась.
Российский оппозиционер Александр Невзоров 12 декабря сообщил, что был ликвидирован "особо вредный преступник", заместитель генерального конструктора и руководитель отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс" Михаил Шатский.
Невзоров уточнил, что погибший занимался модернизацией крылатых ракет X-59 до уровня X-69 и внедрял новые БПЛА. Оппозиционер подчеркнул, что россиянин "виноват в смерти тысяч невинных украинцев".
По словам Невзорова, к убийству причастны силы Главного управления разведки Минобороны.
"У (руководителя ГУР Кирилла, — Ред.) Буданова длинные руки. Похоже, что никто из виновных в геноциде украинцев не умрет своей смертью", — добавил он.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию о причастности к ликвидации вражеского конструктора.
Напомним, ночью на 12 декабря в Грозном и Курске прогремели взрывы. Под ударом оказалось здание второго полка МВД Чечни.
10 декабря в росСМИ проинформировали, что в Москве задержали бездомного, который оказался "участником СВО" и миллиардером с целой криминальной историей за плечами.