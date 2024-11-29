Стрельба в киевском отеле: стало известно, кем был стрелок "Рашик" (фото, видео)

По данным полиции, между двумя компаниями возникла ссора и один из мужчин достал пистолет. В СМИ сообщили, что он — военный-доброволец, а пьяные оппоненты были представителями муниципальной стражи.

23 ноября в Киеве произошла драка со стрельбой, в результате которой один человек погиб и двое получили ранения. 29 ноября "24 Канал" опубликовал новые подробности об инциденте в отеле Sky Loft.

На видео с места событий можно услышать, как одного из мужчин называют "Рашик". Его зовут Дмитрий Рашевский.

После полномасштабного вторжения ВС РФ мужчина ушел добровольцем на передовую. Он участвовал в операциях и штурмах, но в 2023 году получил ранение во время разведки на границе с Россией.

В СМИ опубликовали фото наград Рашевского — медали "Защитник Украины" и знака отличия "За оборону Киева и Киевской области". Также отмечается, что он — мастер спорта по тайскому боксу, и уже имел проблемы с законом.

Награды Дмитрия Рашевского Фото: 24 канал Награды Дмитрия Рашевского Фото: 24 канал

23 ноября, как сообщается, "Рашик" влез в бытовую ссору с нетрезвой компанией, якобы муниципальной стражей из Одесской области. Когда драка приобрела массовость, он сначала сделал выстрел для предупреждения, а после этого — на поражение.

Подозреваемым избрали меры пресечения

25 ноября пресс-служба полиции Киева информировала, что в отеле возникла ссора между двумя компаниями, и один из мужчин сделал несколько выстрелов в сторону оппонентов. На месте погиб 27-летний украинец, его товарищ и охранник заведения получили ранения.

Фото с места событий Фото: Киевская городская прокуратура

Полиция на месте стрельбы задержала одного из участников драки — 29-летнего уроженца Днепропетровской области. Его подозревают в хулиганстве. Стрелок же сбежал и скрывался какое-то время, его подозревают в умышленном убийстве и хулиганстве.

Фото пистолета, из которого были произведены выстрелы Фото: Киевская городская прокуратура Правоохранители работают на месте стрельбы Фото: Национальная полиция

В Киевской городской прокуратуре информировали, что подозреваемый в хулиганстве будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Стрелка взяли под стражу. Меры пресечения будут действовать до 21 января.

Напомним, стрельба произошла ночью на 23 ноября, после полуночи. Охранник отеля и еще один пострадавший получили ранения грудной клетки.

28 ноября в Киевской городской прокуратуре сообщили, что вручили подозрение мужчине, который бросался с ножом на работников ТЦК. Заметив военнослужащих, он подошел и начал ссориться, а вскоре прибегнул к угрозам убийством.