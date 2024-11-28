Подошел со спины и "разорвал" документы: киевлянин напал с ножом на работников ТЦК

52-летний мужчина подошел к патрулю, который общался с военнообязанным, и начал ссору. В сумке у него был нож, которым тот начал угрожать и преследовать военных.

Украинец, который бросался с ножом на работников ТЦК, получил подозрение. Деталями дела 28 ноября поделилась пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Шолом-Алейхема в Киеве. По данным ведомства, мужчина увидел людей в военной форме, подошел к ним и начал ругаться. Сотрудники Деснянского районного ТЦК в то время проводили мероприятия оповещения.

Следователи установили, что военнослужащие пытались избежать конфликта с агрессивным незнакомцем, тогда он достал нож и начал их преследовать. При этом он угрожал работникам ТЦК убийством.

Фигурант дела Фото: Киевская городская прокуратура Обнаруженные у него ножи Фото: Киевская городская прокуратура

У военных выпали документы. Киевлянин их подобрал и "разорвал".

52-летнему жителю столицы сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период и в угрозе убийством. Ему грозит заключение на срок от 5 до 8 лет.

Прокуратура о нападении на работников ТЦК в Киеве Фото: Скриншот

6 апреля пресс-служба Деснянского районного ТЦК опубликовала пост о нападении на военных, которое произошло на улице Шолом-Алейхема.

Отмечалось, что 52-летний Тимофей Мольдерф напал на патруль, который разговаривал с военнообязанным. Мужчина подошел со спины и ударил одного из работников ТЦК по голове.

После этого, как передавали в военкомате, незнакомец достал из сумки нож, желая ударить им другого сотрудника. Он угрожал и нападал.

Военные, держа нападающего на безопасном расстоянии, вызвали полицию. Пресс-служба отмечала, что наказание определит суд, но это был не первый случай "неадекватных действий" к работникам ТЦК.

Публикация Деснянского районного ТЦК о нападении Фото: Скриншот

Напомним, 28 ноября в соцсетях сообщили, что в Кривом Роге мужчина с ножом пробрался на территорию ТЦК, чтобы отбить своего сына от мобилизации.

27 ноября в Гайсинском районном ТЦК Винницкой области информировали, что 57-летний мужчина пришел в военкомат за повесткой и ударил ножом работника. 53-летний сержант попал в реанимацию, получив ранение правой ключицы.