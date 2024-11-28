Підійшов зі спини й "пошматував" документи: киянин напав з ножем на працівників ТЦК

52-річний чоловік підійшов до патруля, який спілкувався з військовозобов’язаним, і почав сварку. У сумці він мав ніж, з яким почав погрожувати й переслідувати військових.

Українець, який кидався з ножем на працівників ТЦК, отримав підозру. Деталями справи 28 листопада поділилась пресслужба Київської міської прокуратури.

Інцидент стався на вулиці Шолом-Алейхема у Києві. За даними відомства, чоловік побачив людей у військовій формі, підійшов до них і почав сваритись. Співробітники Деснянського районного ТЦК в той час проводили заходи сповіщення.

Слідчі встановили, що військовослужбовці намагались уникнути конфлікту з агресивним незнайомцем, але тоді він дістав ніж і почав їх переслідувати. При цьому він погрожував працівникам ТЦК вбивством.

Фігурант справи Фото: Київська міська прокуратура Виявлені у нього ножі Фото: Київська міська прокуратура

У військових випали документи. Киянин їх підібрав та "пошматував".

52-річному мешканцю столиці повідомили про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період та у погрозі вбивством. Йому загрожує ув’язнення на строк від 5 до 8 років.

Прокуратура про напад на працівників ТЦК у Києві Фото: Скриншот

6 квітня пресслужба Деснянського районного ТЦК опублікувала пост про напад на військових, який стався на вулиці Шалом Алейхама.

Зазначалось, що 52-річний Тимофій Мольдерф напав на патруль, який розмовляв з військовозобов’язаним. Чоловік підійшов зі спини та вдарив одного з працівників ТЦК по голові.

Після цього, як передавали у військкоматі, незнайомець дістав з сумки ніж, бажаючи вдарити ним іншого співробітника. Він погрожував та нападав.

Військові, тримаючи нападника на безпечній відстані, викликали поліцію. Пресслужба наголошувала, що покарання визначить суд, але це був не перший випадок "неадекватних дій" до працівників ТЦК.

Публікація Деснянського районного ТЦК про напад Фото: Скриншот

Нагадаємо, 28 листопада у соцмережах повідомили, що в Кривому Розі чоловік з ножем пробрався на територію ТЦК, щоб відбити свого сина від мобілізації.

27 листопада в Гайсинському районному ТЦК Вінницької області інформували, що 57-річний чоловік прийшов у військкомат за повісткою та вдарив ножем працівника. 53-річний сержант потрапив у реанімацію, діставши поранення правої ключиці.