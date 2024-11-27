Потерпілий у реанімації: чоловік завдав ножового удару військовослужбовцю в будівлі ТЦК, деталі

За даними Гайсинського районного військкомату, свій вчинок фігурант пояснив тим, що представник ТЦК нібито "хотів відправити його на війну". У потерпілого пошкоджена артерія та сильна кровотеча.

У територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) Вінницької області чоловік вдарив військовослужбовця ножем. Про це йдеться в повідомленні Гайсинського районного військкомату.

Стався інцидент у понеділок, 25 листопада в селі Тростянець. 57-річний прийшов до ТЦК і СП за повісткою і, як ідеться в публікації, він не зміг би на рівні з молодшими побратимами нести службу в бойових частинах, але його досвід і навички могли б допомогти країні в цей складний період. Замість цього він завдав ножового поранення 53-річному військовослужбовцю.

"Звичайна планова робота з військовозобов'язаними обернулася замахом на вбивство. Сержант опинився в реанімації, бо дістав удар ножем у ділянку правої ключиці від свого земляка військовозобов'язаного, спокій і добробут якого воїн захищав із 2022 року... Замах на вбивство, пошкоджена артерія, кровотеча, реанімація... "Тому що він хотів відправити мене на війну!" — такими словами 57-річний військовозобов'язаний пояснив свій вчинок", — ідеться в повідомленні.

Поранений військовослужбовець: що про нього відомо

У 53-річного українця, за даними ТЦК, довгий життєвий шлях. Він має 75-річну матір, дружину, а також двох доньок, однак у 2022 році його призвали на військову службу до військової частини А4712. Потерпілий виконував тривалий час бойові завдання, аж поки в липні 2023 року його не перевели до ТЦК і СП за станом здоров'я.

"Учасник війни — робив, що міг. Заради країни, заради її людей, заради своєї родини. Однак ранок 25 листопада 2024 року — це все змінило", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання понесе 57-річний українець — невідомо. У поліції Вінницької області ніяк не коментували інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що співробітниці харківського метрополітену винесли вирок за те, що вона попереджала громадян про рейди ТЦК і СП. У судовому рішенні зазначено, що фігурантка за пів року 8 разів попереджала в Telegram громадян про "небезпеку" і тим самим зривала мобілізаційний процес.