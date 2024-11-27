Пострадавший в реанимации: мужчина нанес ножевой удар военнослужащему в здании ТЦК, детали

По данным Гайсинского районного военкомата, свой поступок фигурант объяснил тем, что представитель ТЦК якобы "хотел отправить его на войну". У пострадавшего повреждена артерия и сильное кровотечение.

В территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Винницкой области мужчина ударил военнослужащего ножом. Об этом говорится в сообщении Гайсинского районного военкомата.

Произошел инцидент в понедельник, 25 ноября в селе Тростянец. 57-летний пришел в ТЦК и СП по повестке и как говорится в публикации, он не смог бы на равне с младшими побратимами нести службу в боевых частях, но его опыт и навыки могли бы помочь стране в этот сложный период. Вместо этого он нанес ножевое ранение 53-летнему военнослужащему.

"Обычная плановая работа с военнообязанными обернулась покушением на убийство. Сержант оказался в реанимации, потому что получил удар ножом в область правой ключицы от своего земляка военнообязанного, покой и благосостояние которого воин защищал с 2022 года… Покушение на убийство, поврежденная артерия, кровотечение, реанимация… «Потому что он хотел отправить меня на войну!" — такими словами 57 летний военнообязанный объяснил свой поступок", — говорится в сообщении.

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У 53-летнего украинца, по данным ТЦК, длинный жизненный путь. У него есть 75-летняя мать, жена, а также двое дочерей, однако в 2022 году его призвали на военную службу в воинскую часть А4712. Пострадавший выполнял длительное время боевые задания, пока в июле 2023 года не был переведен в ТЦК и СП по состоянию здоровья.

"Участник войны — делал, что мог. Ради страны, ради ее людей, ради своей семьи. Однако утро 25 ноября 2024 — это все изменило", — говорится в сообщении.

Какое наказание понесет 57-летний украинец — неизвестно. В полиции Винницкой области никак не комментировали инцидент на момент публикации материала.

Напомним, 26 ноября сообщалось, что сотруднице харьковского метрополитена вынесли приговор за то, что она предупреждала граждан о рейдах ТЦК и СП. В судебном решении указано, что фигурантка за полгода 8 раз предупреждала в Telegram граждан об "опасности" и тем самым срывала мобилизационный процесс.