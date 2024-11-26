Предупреждала о рейдах ТЦК: сотруднице харьковского метрополитена вынесли приговор

В судебном решении указано, что фигурантка за полгода 8 раз предупреждала в Telegram граждан об "опасности" и тем самым срывала мобилизационный процесс.

Сотруднице харьковского метрополитена, которая предупреждала украинцев в Telegram о возможных рейдах сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вынесли приговор. Он опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Женщина в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года 8 раз сообщала о том, где работают представители ТЦК. Если они появлялись на станции "Академика Барабашова", то она сразу же сообщала об этом через чат в Telegram.

В приговоре отмечено, что фигурантка является гражданкой Украины и проживает здесь даже после начала полномасштабной войны. В то же время, она находилась под интеллектуальным влиянием российской имперской идеологии и у нее отсутствовали патриотические проукраинские убеждения, что и сподвигло женщину "встать на путь противоправной деятельности и совершить уголовное правонарушение-преступление".

14 ноября было заключено соглашение о признании виновности и суд назначил условный срок на 3 года по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного Кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о размещении, передвижении военных Вооруженных сил Украины).

По данным Харьковского антикоррупционного центра (ХАЦ), речь идет про гражданку Украины Ольгу Черножук.

Напомним, 25 ноября сообщалось, что блогер из Луцка Максим Торчило вышел к блокпосту с оскорбительным плакатом о ТЦК, пока возле него не остановилась полицейская машина. Дальше парень опубликовал видео с извинениями, наложив на него логотип Национальной полиции. В пресс-службе ведомства сказали, что парня не задерживали.