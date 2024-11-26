Попереджала про рейди ТЦК: співробітниці харківського метрополітену винесли вирок

У судовому рішенні зазначено, що фігурантка за пів року 8 разів попереджала в Telegram громадян про "небезпеку" і тим самим зривала мобілізаційний процес.

Співробітниці харківського метрополітену, яка попереджала українців в Telegram про можливі рейди співробітників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), винесли вирок. Його опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Жінка в період з листопада 2023 року по квітень 2024 року 8 разів повідомляла про те, де працюють представники ТЦК. Якщо вони з'являлися на станції "Академіка Барабашова", то вона одразу ж повідомляла про це через чат в Telegram.

У вироку зазначено, що фігурантка є громадянкою України і проживає тут навіть після початку повномасштабної війни. Водночас, вона перебувала під інтелектуальним впливом російської імперської ідеології та не мала патріотичних проукраїнських переконань, що й спонукало жінку "стати на шлях протиправної діяльності та вчинити кримінальне правопорушення-злочин".

14 листопада було укладено угоду про визнання винуватості та суд призначив умовний термін на 3 роки за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального Кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення, пересування військових Збройних сил України).

За даними Харківського антикорупційного центру (ХАЦ), йдеться про громадянку України Ольгу Чорножук.

Нагадаємо, 25 листопада повідомлялося, що блогер із Луцька Максим Торчило вийшов до блокпоста з образливим плакатом про ТЦК, поки біля нього не зупинилася поліцейська машина. Далі хлопець опублікував відео з вибаченнями, наклавши на нього логотип Національної поліції. У пресслужбі відомства сказали, що хлопця не затримували.