У Кривому Розі чоловік з ножем пробрався в ТЦК, щоб врятувати сина від мобілізації (відео)

Військовим ТЦК довелося буквально відстрілюватися від чоловіка, який їм погрожував. У поліції Фокусу повідомили про розслідування цього випадку.

У Кривому Розі чоловік, озброївшись ножем, проникнув на територію одного із територіальних центрів комплектації та соцпідтримки, щоб врятувати сина від мобілізації. Про це повідомляють "Свої".

За інформацією журналістів, чоловік переліз через паркан стратегічного об'єкта з ножем у руках. Він хотів звільнити сина, якого раніше зупинили працівники поліції і доправили до ТЦК, щоб перевірити документи.

Як пишуть "Свої", син чоловіка підлягає призову, був у розшуку і не оновив дані, тому його затримали поліцейські та доставили у ТЦК. До військової будівлі приїхав батько військовозобов'язаного. Він з ножом переліз через паркан і погрожував військовим.

Ті аби вгамувати чоловіка змушені були зробити попереджувальні постріли в повітря та викликали поліцію.

У Криворізькому районному управлінні поліції Фокусу підтвердили, що такий випадок мав місце бути. Чоловіка затримали, і зараз розслідуванням у цій справі займається Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

У Дніпропетровському обласному ТЦК повідомили, що причиною протиправної поведінки цивільного громадянина стала неадекватна емоційна реакція на затримання представниками Національної поліції та доставлення до РТЦК та СП його сина, який систематично порушував норми законодавства про мобілізацію та мобілізаційну підготовку.

"Цивільний громадянин проник з ножем на територію режимного військового об’єкту, погрожував зброєю військовослужбовцям ЗСУ, грубо перешкоджав заходам мобілізації, створив загрозу для громадського порядку, за що був затриманий військовослужбовцями РТЦК та СП. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. На цей час щодо зазначеного цивільного громадянина відкрито кримінальне провадження № 12024041750001543 за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Хмельниччині чоловік образився на ТЦК через 200 доларів і заприскав їх з газового балончика. Чоловік вирішив "зам'яти ситуацію" і запропонував військовослужбовцям хабаря. Ті відмовилися.