На Хмельниччині чоловік образився на ТЦК через 200 доларів і заприскав їх з газового балончика

Чоловік вирішив "зам'яти ситуацію" і запропонував військовослужбовцям 200 доларів хабаря. Ті відмовилися.

На Хмельниччині військовозобов'язаний застосував сльозогінний газ проти працівників ТЦК і правоохоронців, які склали на нього протокол про порушення військового обліку. Про це повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП.

Інцидент днями стався у місті Полонне Хмельницької області.

Під час рейду правоохоронці та працівники ТЦК зупинили чоловіка, перевірили його військово-облікові документи і склали на нього протокол про порушення військового обліку.

Чоловік вирішив "зам'яти ситуацію" і запропонував військовослужбовцям 200 доларів хабаря. Ті відмовилися.

Невдоволений таким ходом подій чоловік дістав газовий балончик і залив з нього правоохоронців та військовослужбовців Терцентру.

Усі його дії чоловіка були зафіксовані.

"Готуються документи для відкриття кримінального провадження за спробу дати хабар і за опір представникам влади", — повідомили у Хмельницькому обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, що у Закарпатській області чоловік, який прийшов до ТЦК, влаштував стрілянину біля будівлі, бо його не хотіли мобілізовувати. Очевидці кажуть, що стрілець використав шумовий пістолет. Він крикнув "Слава Україні" та "Все буде Україна" після пострілів.