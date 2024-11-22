В Хмельницкой области мужчина обиделся на ТЦК из-за 200 долларов и распылил их из газового баллончика

Мужчина решил "замять ситуацию" и предложил военнослужащим 200 долларов взятки. Те отказались.

В Хмельницкой области военнообязанный применил слезоточивый газ против работников ТЦК и правоохранителей, которые составили на него протокол о нарушении воинского учета. Об этом сообщили в Хмельницком областном ТЦК и СП.

Инцидент на днях произошел в городе Полонное Хмельницкой области.

Во время рейда правоохранители и работники ТЦК остановили мужчину, проверили его военно-учетные документы и составили на него протокол о нарушении воинского учета.

Мужчина решил "замять ситуацию" и предложил военнослужащим 200 долларов взятки. Те отказались.

Недовольный таким ходом событий мужчина достал газовый баллончик и залил из него правоохранителей и военнослужащих Терцентра.

Все его действия мужчины были зафиксированы.

"Готовятся документы для открытия уголовного производства за попытку дать взятку и за сопротивление представителям власти", — сообщили в Хмельницком областном ТЦК и СП.

Напомним, что в Закарпатской области мужчина, который пришел в ТЦК, устроил стрельбу возле здания, потому что его не хотели мобилизовать. Очевидцы говорят, что стрелок использовал шумовой пистолет. Он крикнул "Слава Украине" и "Все будет Украина" после выстрелов.