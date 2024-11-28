В Кривом Роге мужчина с ножом пробрался в ТЦК из-за мобилизации сына: произошла стрельба (видео)

Военным ТЦК пришлось буквально отстреливаться от мужчины, который им угрожал. В полиции Фокусу сообщили о расследовании этого случая.

В Кривом Роге мужчина, вооружившись ножом, проник на территорию одного из территориальных центров комплектации и соцподдержки, чтобы отбить сына от мобилизации. Об этом сообщают "Свои".

По информации журналистов, мужчина перелез через забор стратегического объекта с ножом в руках. Он хотел освободить сына, которого ранее остановили сотрудники полиции и доставили в ТЦК, чтобы проверить документы.

Как пишут "Свои", сын мужчины подлежит призыву, был в розыске и не обновил данные, поэтому его задержали полицейские и доставили в ТЦК. К военному зданию приехал отец военнообязанного. Он с ножом перелез через забор и угрожал военным.

Те чтобы успокоить мужчину вынуждены были сделать предупредительные выстрелы в воздух и вызвали полицию.

В Криворожском районном управлении полиции Фокусу подтвердили, что такой случай имел место быть. Мужчину задержали, и сейчас расследованием по этому делу занимается Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

В Днепропетровском областном ТЦК сообщили, что причиной противоправного поведения гражданского гражданина стала неадекватная эмоциональная реакция на задержание представителями Национальной полиции и доставку в РТЦК и СП его сына, который систематически нарушал нормы законодательства о мобилизации и мобилизационной подготовке.

"Гражданский гражданин проник с ножом на территорию режимного военного объекта, угрожал оружием военнослужащим ВСУ, грубо препятствовал мероприятиям мобилизации, создал угрозу для общественного порядка, за что был задержан военнослужащими РТЦК и СП. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В настоящее время в отношении указанного гражданского гражданина открыто уголовное производство № 12024041750001543 по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Хмельницкой области мужчина обиделся на ТЦК из-за 200 долларов и распылил их из газового баллончика. Мужчина решил "замять ситуацию" и предложил военнослужащим взятки. Те отказались.