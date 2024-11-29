Стрілянина у київському готелі: стало відомо, ким був стрілець "Рашик" (фото, відео)

За даними поліції, між двома компаніями виникла сварка і один з чоловіків дістав пістолет. У ЗМІ повідомили, що він — військовий-доброволець, а п’яні опоненти були представниками муніципальної варти.

23 листопада у Києві сталася бійка зі стріляниною, внаслідок якої один чоловік загинув і двоє дістали поранення. 29 листопада "24 Канал" опублікував нові подробиці щодо інциденту в готелі Sky Loft.

На відео з місця подій можна почути, як одного з чоловіків називають "Рашик". Його звуть Дмитро Рашевський.

Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ чоловік пішов добровольцем на передову. Він брав участь в операціях і штурмах, але у 2023 році зазнавпоранення під час розвідки на кордоні з Росією.

У ЗМІ опублікували фото нагород Рашевського — медалі "Захисник України" та відзнаки "За оборону Києва та Київської області". Також зазначається, що він — майстер спорту з тайського боксу, та вже мав проблеми із законом.

Нагороди Дмитра Рашевського Фото: 24 канал Нагороди Дмитра Рашевського Фото: 24 канал

23 листопада, як повідомляється, "Рашик" вліз у побутову сварку з нетверезою компанією, нібито муніципальною вартою з Одеської області. Коли бійка набула масовості, він спочатку зробив постріл для попередження, а після цього — на ураження.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи

25 листопада пресслужба поліції Києва інформувала, що у готелі виникла сварка між двома компаніями і один з чоловіків зробив кілька пострілів в бік опонентів. На місці загинув 27-річний українець, його товариш та охоронець закладу дістали поранення.

Фото з місця подій Фото: Київська міська прокуратура

Поліція на місці стрілянини затримала одного з учасників бійки — 29-річного уродженця Дніпропетровської області. Його підозрюють у хуліганстві. Стрілець же втік і переховувався якийсь час, його підозрюють в умисному вбивстві й хуліганстві.

Фото пістолета, з якого були здійснені постріли Фото: Київська міська прокуратура Правоохоронці працюють на місці стрілянини Фото: Національна поліція

У Київській міській прокуратурі інформували, що підозрюваний у хуліганстві перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Стрільця взяли під варту. Запобіжні заходи діятимуть до 21 січня.

Нагадаємо, стрілянина сталася вночі на 23 листопада, після півночі. Охоронець готелю та ще один постраждалий отримали поранення грудної клітини.

28 листопада у Київській міській прокуратурі повідомили, що вручили підозру чоловіку, який кидався з ножем на працівників ТЦК. Помітивши військовослужбовців, він підійшов і почав сваритися, а невдовзі вдався до погроз вбивством.