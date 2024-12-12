"У Буданова довгі руки": у Підмосков'ї виявили тіло конструктора, що покращував зброю ЗС РФ

За даними росЗМІ, кілер втік з місця події. У ворожому МВС заперечили факт вбивства.

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Невідомий влаштував стрілянину у Підмосков’ї. В Кузьмінському лісопарку виявили тіло. Про це з посиланням на джерело 10 грудня повідомили в "РЕН ТВ".

Зазначалося, що, за попередніми даними, йдеться про замовне вбивство. Зі слів очевидців, жертвою став чоловік середнього віку. Кілер втік із місця злочину.

Фото з місця події Фото: Соцмережi

"До місця події прибули медики та правоохоронці", — передали журналісти.

Однак згодом у Головному управлінні МВС у Московській області заявили, що інформація про вбивство у Підмосков’ї не підтвердилася.

Фото з місця події Фото: Соцмережi

Російський опозиціонер Олександр Невзоров 12 грудня повідомив, що був ліквідований "особливо шкідливий злочинець", заступник генерального конструктора та керівник відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс" Михайло Шатський.

Фото Михайла Шатського Фото: Відкриті джерела

Невзоров уточнив, що загиблий займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові БПЛА. Опозиціонер наголосив, що росіянин "винен у смерті тисяч невинних українців".

Фото Михайла Шатського Фото: Відкриті джерела

Зі слів Невзорова, до вбивства причетні сили Головного управління розвідки Міноборони.

"У (керівника ГУР Кирила. — Ред.) Буданова довгі руки. Схоже, що ніхто з винних у геноциді українців не помре своєю смертю", — додав він.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформацію щодо причетності до ліквідації ворожого конструктора.

Нагадаємо, вночі на 12 грудня у Грозному і Курську прогриміли вибухи. Під ударом опинилась будівля другого полку МВС Чечні.

10 грудня у росЗМІ проінформували, що у Москві затримали безхатька, який виявився "учасником СВО" та мільярдером із цілою кримінальною історією за плечима.