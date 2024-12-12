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"У Буданова довгі руки": у Підмосков'ї виявили тіло конструктора, що покращував зброю ЗС РФ

Вбивство у Підмосков’ї, вбивство у Росії, замовне вбивство, вбивство, стрілянина, кілер, Михайло Шатський, Шатський
Фото: Фото з відкритих джерел | У Московській області могли вбити конструктора Михайла Шатського

За даними росЗМІ, кілер втік з місця події. У ворожому МВС заперечили факт вбивства.

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Невідомий влаштував стрілянину у Підмосков’ї. В Кузьмінському лісопарку виявили тіло. Про це з посиланням на джерело 10 грудня повідомили в "РЕН ТВ".

Зазначалося, що, за попередніми даними, йдеться про замовне вбивство. Зі слів очевидців, жертвою став чоловік середнього віку. Кілер втік із місця злочину.

Вбивство у Підмосков’ї, вбивство у Росії, замовне вбивство, вбивство, стрілянина, кілер, Михайло Шатський, Шатський Fullscreen
Фото з місця події
Фото: Соцмережi

"До місця події прибули медики та правоохоронці", — передали журналісти.

Однак згодом у Головному управлінні МВС у Московській області заявили, що інформація про вбивство у Підмосков’ї не підтвердилася.

Вбивство у Підмосков’ї, вбивство у Росії, замовне вбивство, вбивство, стрілянина, кілер, Михайло Шатський, Шатський Fullscreen
Фото з місця події
Фото: Соцмережi

Російський опозиціонер Олександр Невзоров 12 грудня повідомив, що був ліквідований "особливо шкідливий злочинець", заступник генерального конструктора та керівник відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс" Михайло Шатський.

Вбивство у Підмосков’ї, вбивство у Росії, замовне вбивство, вбивство, стрілянина, кілер, Михайло Шатський, Шатський Fullscreen
Фото Михайла Шатського
Фото: Відкриті джерела

Невзоров уточнив, що загиблий займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 та впроваджував нові БПЛА. Опозиціонер наголосив, що росіянин "винен у смерті тисяч невинних українців".

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Фото Михайла Шатського
Фото: Відкриті джерела

Зі слів Невзорова, до вбивства причетні сили Головного управління розвідки Міноборони.

"У (керівника ГУР Кирила. — Ред.) Буданова довгі руки. Схоже, що ніхто з винних у геноциді українців не помре своєю смертю", — додав він.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала інформацію щодо причетності до ліквідації ворожого конструктора.

Нагадаємо, вночі на 12 грудня у Грозному і Курську прогриміли вибухи. Під ударом опинилась будівля другого полку МВС Чечні.

10 грудня у росЗМІ проінформували, що у Москві затримали безхатька, який виявився "учасником СВО" та мільярдером із цілою кримінальною історією за плечима.