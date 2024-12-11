В России задержали бездомного, он оказался миллиардером и "участником СВО" (фото)

Правоохранители подошли проверить документы у 53-летнего мужчины в Москве, и это закончилось задержанием. Оказалось, что он приехал из зоны боевых действий в Украине и имеет большую криминальную историю за плечами.

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В Москве задержали бездомного, который оказался миллиардером. Об этом 10 декабря сообщили в российском медиа Baza.

53-летнего Вячеслава Чикалина задержали во время проверки документов. Он рассказал полиции, что бездомный и "участник своего", то есть войны в Украине. Мужчина объяснил, что приехал в столицу РФ на две недели, в отпуск.

Однако оказалось, что Чикалин объявлен в розыск за мошенничество. В середине нулевых он был вице-президентом "Евразбанка" и старостой прихода храма в Беляево.

Фото Вячеслава Чикалина Фото: Baza

Затем мужчина заинтересовался финансовыми пирамидами и уже в начале 10-х стал председателем совета директоров ПАО "Соль Руси" — одной из крупнейших российских пирамид. Аудиторией пирамиды были в основном пенсионеры, из которых вытягивали деньги якобы на строительство завода по производству каменной соли. Средства собирали, а работы на самом деле никакие не проводили.

По разным оценкам, прибыль "Соль Руси" достигала от сотен миллионов до нескольких миллиардов рублей. Против Чикалина возбудили несколько дел, и в марте 2021 года по одному из них приговорили к 7 годам заключения.

Миллиардер вину не признал и уверял, что сам является жертвой преступления. Однако, вероятно, он подписал контракт с Минобороны РФ и стал "участником СВО". Это позволило мошеннику выйти из-за решетки раньше срока. Однако в марте против него возбудили новое дело, поэтому задержали во время отпуска.

В Lenta.ru 11 декабря пояснили, что дело, по которому был осужден Чикалин, с пирамидой "Соль Руси" не связано. Мужчину наказали за мошенничество в особо крупном размере. Следствие установило, что он был участником группы, которая в 2013-2015 годах занималась хищениями средств лопнувшего банка "Транспортный".

Деньги вывели, воспользовавшись фальшивыми документами. Мошенники выдавали кредиты фиктивным компаниям и физическим лицам, неспособным вернуть долги. Сам Чикалин привел в эту схему более 20 знакомых, которые, по версии обвинения, стали жертвами обмана.

Напомним, 9 декабря стало известно, что в РФ медведь разодрал работника золотодобывающей компании. Зверь оттащил жертву в овраг, оставив на дороге следы крови и волочения. Помочь мужчине уже не успели.

Ранее, 5 декабря, в росСМИ сообщили, что власти Уфы украли елку у местных жителей и презентовали ее как "подарок".