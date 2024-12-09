В РФ медведь убил топ-менеджера золотодобывающей компании, — СМИ

Журналисты отмечают, убитому было 46 лет и он работал заместителем генерального директора по технологиям.

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В России медведь растерзал сотрудника золотодобывающей компании "Сигма К". Об этом сообщает "Холод" со ссылкой на регионального министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Лебедева.

Указано, что происшествие случилось в Карагинском районе на реке Озерная. От полученных травм человек погиб, а медведь отстрелен. Сейчас обстоятельства выясняют компетентные органы.

По информации Telegram-канала "112", медведь зашел на территорию Озернинского горно-металлургического комбината в Карагинском районе. Там уточнили, что погибший — 46-летний Денис Шалдыбин. Он работал заместителем генерального директора по технологиям компании "СиГМА".

Фото: 112

Медведь оттащил мужчину в ближайший овраг, расположенный в 40 метрах. После этого сотрудники комбината услышали крики и бросились ему на помощь. По дороге они увидели следы крови и волочения, а когда пришли на место происшествия, застали уже безжизненное тело Дениса Шалдыбина.

Отмечается, что медведь застрелен на месте происшествия. Полиция и следственный комитет начали соответствующую проверку.

В "112" отмечается, что обычно медведи в это время впадают в спячку. Однако из-за оттепели и малого количества снега они могли отправиться на охоту.

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