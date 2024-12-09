В РФ ведмідь вбив топменеджера золотодобувної компанії, — ЗМІ

Журналісти зазначають, вбитому було 46 років і він працював заступником генерального директора з технологій.

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В Росії ведмідь роздер співробітника золотовидобувної компанії "Сігма К". Про це повідомляє "Холод" із посиланням на регіонального міністра із надзвичайних ситуацій Сергія Лебедєва.

Зазначено, що подія трапилась в Карагінському районі на річці Озерна. Від отриманих травм людина загинула, а ведмедя відстрелено. Наразі обставини з'ясовують компетентні органи.

За інформацією Telegram-каналу "112", ведмідь зайшов на територію Озернінського гірничо-металургійного комбінату в Карагінському районі. Там уточнили, що загиблий — 46-річний Денис Шалдибін. Він працював заступником генерального директора з технологій компанії "СіГМА".

Фото: 112

Ведмідь відтягнув чоловіка у найближчий яр, розташований за 40 метрів. Після цього співробітники комбінату почули крики та кинулися йому на допомогу. По дорозі вони побачили сліди крові та волочіння, а коли прийшли на місце події, застали вже неживе тіло Дениса Шалдибіна.

Зазначається, що ведмідь застрелений на місці події. Поліція та слідчий комітет розпочали відповідну перевірку.

В "112" зазначається, що зазвичай ведмеді в цей час впадають в сплячку. Однак через відлигу та малу кількість снігу вони могли вирушити на полювання.

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