"Наташ, твою елку спилили": в РФ власти украли у людей дерево и заявили, что это "подарок"

Администрация одного из районов Уфы посреди дня спилила елку, которую 20 лет выращивали местные жители. Когда возмущенные россияне начали требовать ответственности, чиновники оправдались приказом "Газпрома".

В России администрация спилила елку, которую местные жители выращивали в течение 20 лет. Об этом 5 декабря сообщили в Telegram-канале "Короче, Уфа".

Администрация Демского района города Уфа срубила дерево, которое росло на улице Локомотивной, и увезла его в парк возле дворца творчества "Орион". В соцсетях это представили как "подарок от жителей", но местные возмущены. Оказалось, что с ними спиливание елки не согласовывали и заранее о таком плане не сообщали.

"Новая вырастет", — ответили в администрации по телефону.

Местная жительница отметила, что елка была посажена не городом, а владельцем жилья. Она назвала действия властей противоправными и призвала привлечь причастных к ответственности с возмещением убытков.

Администрация свою вину отрицает. Власти утверждают, что дерево росло в охранной зоне надземного газопровода за территорией дома, а в ноябре специалисты "Газпрома" якобы приказали до 15 декабря очистить зону от деревьев и кустарников. Однако "добродушные" чиновники решили не утилизировать дерево, а установить в сквере на радость жителей города.

Елка, которую администрация спилила без разрешения семьи, которая ее выращивала Фото: Соцсети

В соцсетях отмечают, что рядом со срубленной елкой растет еще одна, но "менее красивая", и она странным образом газопроводу не мешает. На вопрос, почему дерево десятилетиями не трогали, в администрации ответить не смогли, но заверили, что большинство жителей дома были не против вырубки.

"Мы ее каждый Новый год наряжали! Мы всем сердцем любили нашу елку, а сегодня от нее остался пень", — пожаловалась семья.

Жительница Наталья рассказала, что посадила елку вместе с мужем, когда у них родилась дочь. По ее словам, у каждой квартиры посажена елка, и срубили только одну. Россиянка пожаловалась, что недавно перенесла операцию на сердце, и ей "очень обидно".

"Я сегодня вообще всю ночь не спала из-за этой елки", — поделилась она.

Наталья убеждена, что среди всех елок выбрали именно их, потому что была красивая и пушистая. Она объяснила, что спиленное дерево повезли в парк и установили "на радость администрации". Женщине никто не звонил и о планах срубить елку не сообщал.

"Я была на работе. И мне только вчера вечером позвонили и сказали: "Наташ, твою елку спилили". Я ужасно была в шоке, меня всю ночь трясло", — вспомнила местная.

Утром женщина поехала в администрацию, но вернуть срубленное дерево невозможно, а извиняться в администрации не настроены. Там оправдываются "охранной зоной" и газовым трубопроводом.

Напомним, в росСМИ информировали, что россиянин решил назвать ребенка в честь баллистической ракеты — "Орешница". Среди его других вариантов есть "Путница" и "Спутница", в честь президента РФ.

В Норвегии жестоко высмеяли 20-метровую новогоднюю елку, привезенную из Великобритании. Один из местных жителей пожаловался, что в очередной раз чувствует себя униженным.