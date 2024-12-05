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Мир

"Наташ, твою елку спилили": в РФ власти украли у людей дерево и заявили, что это "подарок"

Новогодняя елка, рождественская елка, елка, Уфа
Фото: Соцсети | В администрации в ответ на возмущение по поводу срубленной елки заявили, что "новая вырастет"

Администрация одного из районов Уфы посреди дня спилила елку, которую 20 лет выращивали местные жители. Когда возмущенные россияне начали требовать ответственности, чиновники оправдались приказом "Газпрома".

В России администрация спилила елку, которую местные жители выращивали в течение 20 лет. Об этом 5 декабря сообщили в Telegram-канале "Короче, Уфа".

Администрация Демского района города Уфа срубила дерево, которое росло на улице Локомотивной, и увезла его в парк возле дворца творчества "Орион". В соцсетях это представили как "подарок от жителей", но местные возмущены. Оказалось, что с ними спиливание елки не согласовывали и заранее о таком плане не сообщали.

"Новая вырастет", — ответили в администрации по телефону.

Местная жительница отметила, что елка была посажена не городом, а владельцем жилья. Она назвала действия властей противоправными и призвала привлечь причастных к ответственности с возмещением убытков.

Администрация свою вину отрицает. Власти утверждают, что дерево росло в охранной зоне надземного газопровода за территорией дома, а в ноябре специалисты "Газпрома" якобы приказали до 15 декабря очистить зону от деревьев и кустарников. Однако "добродушные" чиновники решили не утилизировать дерево, а установить в сквере на радость жителей города.

Новогодняя елка, рождественская елка, елка, Уфа Fullscreen
Елка, которую администрация спилила без разрешения семьи, которая ее выращивала
Фото: Соцсети

В соцсетях отмечают, что рядом со срубленной елкой растет еще одна, но "менее красивая", и она странным образом газопроводу не мешает. На вопрос, почему дерево десятилетиями не трогали, в администрации ответить не смогли, но заверили, что большинство жителей дома были не против вырубки.

"Мы ее каждый Новый год наряжали! Мы всем сердцем любили нашу елку, а сегодня от нее остался пень", — пожаловалась семья.

Жительница Наталья рассказала, что посадила елку вместе с мужем, когда у них родилась дочь. По ее словам, у каждой квартиры посажена елка, и срубили только одну. Россиянка пожаловалась, что недавно перенесла операцию на сердце, и ей "очень обидно".

"Я сегодня вообще всю ночь не спала из-за этой елки", — поделилась она.

Наталья убеждена, что среди всех елок выбрали именно их, потому что была красивая и пушистая. Она объяснила, что спиленное дерево повезли в парк и установили "на радость администрации". Женщине никто не звонил и о планах срубить елку не сообщал.

"Я была на работе. И мне только вчера вечером позвонили и сказали: "Наташ, твою елку спилили". Я ужасно была в шоке, меня всю ночь трясло", — вспомнила местная.

Утром женщина поехала в администрацию, но вернуть срубленное дерево невозможно, а извиняться в администрации не настроены. Там оправдываются "охранной зоной" и газовым трубопроводом.

Напомним, в росСМИ информировали, что россиянин решил назвать ребенка в честь баллистической ракеты — "Орешница". Среди его других вариантов есть "Путница" и "Спутница", в честь президента РФ.

В Норвегии жестоко высмеяли 20-метровую новогоднюю елку, привезенную из Великобритании. Один из местных жителей пожаловался, что в очередной раз чувствует себя униженным.