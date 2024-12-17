Напередодні СБУ повідомила начальнику військ РХБЗ Ігорю Кіріллову про підозру у воєнних злочинах через його накази про застосування забороненої хімічної зброї проти українських бійців.

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Загиблим у результаті вибуху в Москві сьогодні о 6 ранку за непідтвердженою інформацією може бути генерал-лейтенант, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил РФ Ігор Кіріллов, повідомляє російський Telegram-канал 112.

Російський паблік пише, що за попередніми даними під час детонації саморобного вибухового пристрою померли генерал-лейтенант РХБЗ Ігор Кіріллов і його водій. Повідомляється, що вони підійшли до автомобіля Toyota, біля якого прогримів вибух, і жертви померли ще до приїзду швидкої допомоги. Російські журналісти стверджують, що сьогодні Ігор Кіріллов мав брати участь у брифінгу Міноборони РФ.

Російський Telegram-канал Shot стверджує, що саморобну вибухівку невідомі примотали до ручки самоката, який лишили біля під'їзду близько 2-3 години ночі. За жертвами вони нібито спостерігали за допомогою камери під'їзду, а детонацію запустили дистанційно.

Зазначимо, 16 грудня Служба безпеки України заочно повідомила генерал-лейтенанту Ігорю Кіріллову про підозру у воєнному злочині через його накази про масове застосування проти Сил оборони України забороненої хімічної зброї. У СБУ повідомляють, що за наказом Кіріллова росіяни застосовували хімбоєприпаси на полі бою понад 4,8 тисячі разів, зокрема бойові гранати "К-1", споряджені отруйними речовинами CS та CN. Через це від різних ступенів хімічного отруєння постраждали понад 2 тисячі українських військових.

Нагадаємо, 17 грудня о 6 ранку у Москві прогримів вибух. Місцеві Telegram-канали повідомляли, що серед загиблих може бути генерал-лейтенант ЗС РФ. Офіційно повідомлялося про двох загиблих.

Раніше, 10 грудня, у Підмосков'ї виявили тіло конструктора, що займався покращенням зброї ЗС РФ. Про це повідомляв російський пропагандистський телеканал РЕН ТВ, офіційно факт вбивства у МВС не підтверджували. Російський опозиціонер Олександр Невзоров 12 грудня заявив, що у Підмосков'ї вбили заступника генерального конструктора та керівник відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс" Михайла Шатського.