У Москві прогримів вибух: серед жертв може бути генерал-лейтенант ЗС РФ, — росЗМІ

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що жертвами детонації саморобного вибухового пристрою можуть бути російський генерал-лейтенант і його помічник, проте офіційного підтвердження наразі немає.

Related video

Сьогодні, 17 грудня, близько 6 ранку у Москві стався вибух на першому поверсі житлового будинку на Рязанському проспекті. Двоє людей загинули, пише російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС з посиланням на місцеві оперативні служби.

Повідомляється, що вибуховою хвилею вибило вікна будинку з першого по четвертий поверх.

Місцеві пабліки також стверджують, що о 6 ранку внаслідок вибуху у дворі багатоквартирного будинку на Рязанському проспекті в Нижньогородському районі російської столиці загинули двоє людей.

Також російський Telegram-канал Baza повідомив, що за непідтвердженою інформацією здетонував саморобний вибуховий пристрій, який заклали біля виходу з під'їзду, і загиблі — генерал-лейтенант ЗС РФ і його помічник, однак офіційного підтвердження цьому на момент публікації матеріалу не було.

Інший російський Telegram-канал Mash передає слова очевидців, які повідомляють, що спочатку чули звук детонації, а потім побачили машину та тіла загиблих чоловіків серед уламків вибитих ударною хвилею вікон.

Нагадаємо, 10 грудня російський пропагандистський телеканал РЕН ТВ повідомляв, що у Підмосков'ї виявили тіло конструктора, який займався покращенням російської зброї. У МВС Росії факт вбивства заперечували. Російський опозиціонер Олександр Невзоров 12 грудня стверджував, що вбитий у Підмосков'ї — заступник генерального конструктора та керівник відділу програмного забезпечення конструкторського бюро "Марс" Михайло Шатський.

Також зазначимо, 16 грудня в Офісі генерального прокурора повідомили про обрання запобіжного заходу підозрюваному в теракті у Дніпрі, який стався 14 грудня.