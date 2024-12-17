В Москве прогремел взрыв: среди жертв может быть генерал-лейтенант ВС РФ, — росСМИ

Местные Telegram-каналы сообщают, что жертвами детонации самодельного взрывного устройства могут быть российский генерал-лейтенант и его помощник, однако официального подтверждения пока нет.

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Сегодня, 17 декабря, около 6 утра в Москве произошел взрыв на первом этаже жилого дома на Рязанском проспекте. Два человека погибли, пишет российское пропагандистское информационное агентство ТАСС со ссылкой на местные оперативные службы.

Сообщается, что взрывной волной выбило окна дома с первого по четвертый этаж.

Местные паблики также утверждают, что в 6 утра в результате взрыва во дворе многоквартирного дома на Рязанском проспекте в Нижегородском районе российской столицы погибли два человека.

Также российский Telegram-канал Baza сообщил, что по неподтвержденной информации сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое заложили у выхода из подъезда, и погибшие — генерал-лейтенант ВС РФ и его помощник, однако официального подтверждения этому на момент публикации материала не было.

Другой российский Telegram-канал Mash передает слова очевидцев, которые сообщают, что сначала слышали звук детонации, а потом увидели машину и тела погибших мужчин среди обломков выбитых ударной волной окон.

Напомним, 10 декабря российский пропагандистский телеканал РЕН ТВ сообщал, что в Подмосковье обнаружили тело конструктора, который занимался улучшением российского оружия. В МВД России факт убийства отрицали. Российский оппозиционер Александр Невзоров 12 декабря утверждал, что убитый в Подмосковье — заместитель генерального конструктора и руководитель отдела программного обеспечения конструкторского бюро "Марс" Михаил Шатский.

Также отметим, 16 декабря в Офисе генерального прокурора сообщили об избрании меры пресечения подозреваемому в теракте в Днепре, который произошел 14 декабря.