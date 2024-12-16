Теракт в Днепре: подозреваемому избрана мера пресечения, детали

За совершенное преступление мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Подозреваемый на суде заявил, что его подставили.

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Гражданину, задержанному по подозрению в совершении террористического акта в городе Днепр в субботу, 14 декабря, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По ходатайству прокуратуры ему избрана мера пресечения — содержание под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток", — добавили в ведомстве.

Там отметили, что при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры 37-летнему гражданину, задержанному накануне в Днепре, сообщено о подозрении в совершении террористического акта, что привело к гибели человека (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

В "Суспільному" добавили, что подозреваемый будет находиться под стражей без права внесения залога до 12 февраля 2025 года. Там отметили, что гражданин родом из города Марганец Днепропетровской области, однако сейчас проживает в Одессе.

Во время судебного заседания мужчина отмечал, что его подставили. "Куратор" сообщил ему, что он должен облить краской человека, который якобы берет взятки, о самом взрывном устройстве он не знал. Подозреваемый отметил, что работает барменом, видел взяточничество на работе, поэтому решил отомстить "взяточнику", которого "заказали".

Журналисты отметили, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности. Дело рассматривается в суде города Одесса.

Теракт в Днепре: что предшествовало

В субботу, 14 декабря, в одном из районов города Днепр был слышен громкий взрыв. Позже стало известно, что в результате взрыва погиб человек, есть раненые, среди них — двое полицейских. Пострадавших доставили в больницу, а на месте работали соответствующие органы.

Позже в соцсетях сообщили, что в результате теракта погиб военнослужащий. Пострадавшие правоохранители находились в тяжелом состоянии.

В тот же день Нацполиция сообщила о задержании подозреваемого. Предварительно стало известно, что 37-летний местный житель действовал по указаниям спецслужб РФ. Тогда же источники Фокуса в спецслужбах сообщили, что фигурант в 2019 году находился в Москве.

Позже теракт в Днепре прокомментировали правоохранители. Заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов отметил, что теракт был диверсией россиян и частью вражеских ИПСО для дискредитации военных и правоохранителей и "раскола" общества,

Отметим, совершение террористического акта, если это привело к гибели человека, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.