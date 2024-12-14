В Днепре произошел теракт: полиция сообщает о жертвах, детали (фото)

По данным правоохранителей, взрыв в Днепре прогремел в одном из центральных районов города. Среди пострадавших есть полицейские.

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В субботу, 14 декабря, в Днепре был слышен громкий взрыв. Вероятно, в городе произошел теракт. Об этом изначально сообщает нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

"Теракт в Днепре. Подробности сообщат уполномоченные лица, но если кому то не хватало проявлений войны, это они", — написал он.

Теракт в Днепре — реакция полиции

Позже на инцидент отреагировали в полиции Днепропетровской области. По данным правоохранительных органов, на месте взрыва в одном из центральных районов Днепра работает полиция.

"В результате взрыва, по предварительной информации, погиб человек, есть раненые, среди них — двое полицейских. Пострадавшие доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

Событие произошло 14 декабря около 14.45. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.

Устанавливаются обстоятельства взрыва, после чего будет предоставлена ​​правовая квалификация происшествия.

В Днепре произошел теракт

Напомним, что Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили двух 14-летних подростков, которые организовали взрыв возле районного отдела полиции в Вышгородском районе Киевской области. Ребят завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы, предлагая "быстрый заработок".

А во Львове усилят меры безопасности на территории всех школ города из-за возможной угрозы терактов.