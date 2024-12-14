У Дніпрі стався теракт: поліція повідомляє про жертви, деталі (фото)

За даними правоохоронців, вибух у Дніпрі прогримів в одному з центральних районів міста. Серед постраждалих є поліцейські.

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У суботу, 14 грудня, у Дніпрі було чути гучний вибух. Ймовірно, у місті стався теракт. Про це спочатку повідомляє нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

"Теракт у Дніпрі. Подробиці повідомлять уповноважені особи, але якщо комусь не вистачало проявів війни, це вони", — написав він.

Теракт у Дніпрі — реакція поліції

Пізніше на інцидент відреагували в поліції Дніпропетровської області. За даними правоохоронних органів, на місці вибуху в одному з центральних районів Дніпра працює поліція.

"Унаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула людина, є поранені, серед них — двоє поліцейських. Постраждалих доправили до лікарні", — ідеться в повідомленні.

Подія сталася 14 грудня близько 14.45. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби.

Встановлюються обставини вибуху, після чого буде надано правову кваліфікацію події.

У Дніпрі стався теракт

Нагадаємо, що Служба безпеки України та Нацполіція викрили двох 14-річних підлітків, які організували вибух біля районного відділу поліції у Вишгородському районі Київської області. Хлопців завербували російські спецслужби через Telegram-канали, пропонуючи "швидкий заробіток".

А у Львові посилять заходи безпеки на території всіх шкіл міста через можливу загрозу терактів.