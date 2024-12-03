Под Киевом подростки совершили теракт возле отделения полиции: им грозит 12 лет тюрьмы (фото, видео)

По данным следствия, завербованные РФ юноши взорвали взрывчатку, которая была замаскирована под термос. Самодельное устройство начинили гайками и болтами.

Служба безопасности Украины и Нацполиция разоблачили двух 14-летних подростков, которые организовали взрыв возле районного отдела полиции в Вышгородском районе Киевской области. Ребят завербовали российские спецслужбы через Telegram-каналы, предлагая "быстрый заработок". Об этом сообщила СБУ во вторник, 3 декабря.

По данным полиции, 28 ноября в селе Иванков подростки заложили взрывчатку, замаскированную под термос, возле админздания полиции. Самодельное устройство было начинено гайками и болтами, чтобы усилить разрушительный эффект. Перед подрывом они спрятали телефон для трансляции события в режиме реального времени. Взрывчатку активировали дистанционно с помощью другого смартфона со специальной программой, предоставленной российскими кураторами. В результате происшествия никто не пострадал.

Подростки по заказу РФ совершили теракт на Киевщине Фото: СБУ Подростки по заказу РФ совершили теракт на Киевщине Фото: СБУ

По данным следствия, связь с ребятами поддерживал агент РФ, который выдавал себя за девушку. После выполнения задания основной части денег подростки так и не получили, а заказчик исчез.

Правоохранители задержали исполнителей. Во время обысков изъяли телефоны и другие доказательства их деятельности. Подросткам предъявили обвинение по статье "террористический акт". Им грозит до 12 лет лишения свободы, несмотря на их юный возраст.

Подростки взорвали взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области Подростки взорвали взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области Подростки взорвали взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области Подростки взорвали взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области Подростки взорвали взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области

Операцию провели совместно сотрудники СБУ, Нацполиции и прокуратуры Киевской области.

Напомним, 27 ноября СБУ сообщила о задержании пятерых человек, которые взорвали взрывное устройство возле райуправления полиции в Житомире.

26 ноября в Офисе генпрокурора сообщили, что в Киеве мужчина установил "растяжку" на правоохранителей, которые приехали на вызов женщины, заявившей о домашнем насилии.