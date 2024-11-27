Взорвали взрывчатку возле райуправления полиции в Житомире: СБУ задержала 5 агентов РФ (фото)

Среди задержанных — 46-летний харьковчанин с судимостями за разбой и грабеж и еще четверо жителей Житомира в возрасте от 15 до 20 лет. По данным следствия, они изготовили взрывчатку в арендованной квартире и заложили устройство возле здания полиции.

Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали пятерых человек, которые 20 ноября взорвали взрывное устройство возле районного управления полиции в Житомире. В результате взрыва пострадал один правоохранитель. Об этом сообщает СБУ в среду, 27 ноября.

По данным следствия, организаторы теракта действовали по заданию российских спецслужб. Их завербовали через Telegram-каналы, которые обещали легкий заработок. Взрывчатка, начиненная гвоздями, была замаскирована под термос и дистанционно активирована с помощью телефона. Агенты также установили скрытые камеры, чтобы фиксировать взрыв в реальном времени.

Мужчин подозревают в совершении теракта в Житомире Фото: СБУ Мужчин подозревают в совершении теракта в Житомире Фото: СБУ

Среди задержанных — 46-летний харьковчанин с судимостями за разбой и грабеж. Он занимался закупкой компонентов для взрывного устройства и прятал их в заранее оговоренном тайнике. Другие задержанные — четверо жителей Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет, которые занимались в дальнейшем подготовкой к теракту Двое из них забрали пакет из тайника. Еще двое — в нескольких строительных супермаркетах приобрели химические составляющие, гвозди, другие необходимые элементы для изготовления взрывчатки. В арендованной квартире сообщники создали "пробный образец", провели испытания и сняли это для кураторов.

Нацполиция и СБУ задержали причастных к совершению теракта в Житомире Нацполиция и СБУ задержали причастных к совершению теракта в Житомире Нацполиция и СБУ задержали причастных к совершению теракта в Житомире Фото: СБУ Нацполиция и СБУ задержали причастных к совершению теракта в Житомире

Все пятеро действовали отдельно друг от друга. Их задержали "по горячим следам" в результате спецоперации в областном центре.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли компоненты для взрывных устройств, телефоны и SIM-карты с доказательствами. Всем задержанным сообщено о подозрении по статье о террористическом акте, совершенном группой лиц. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 26 ноября Офис генпрокурора сообщил, что в Киеве мужчина установил "растяжку" на правоохранителей, которые приехали на вызов женщины, заявившей о домашнем насилии.