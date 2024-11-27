Підірвали вибухівку біля райуправління поліції у Житомирі: СБУ затримала 5 агентів РФ (фото)

Серед затриманих — 46-річний харків’янин із судимостями за розбій та грабіж та ще четверо мешканців Житомира віком від 15 до 20 років. За даними слідства, вони виготовили вибухівку в орендованій квартирі та заклали пристрій поблизу будівлі поліції.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали п’ятьох осіб, які 20 листопада підірвали вибуховий пристрій біля районного управління поліції в Житомирі. У результаті вибуху постраждав один правоохоронець. Про це повідомляє СБУ у середу, 27 листопада.

За даними слідства, організатори теракту діяли за завданням російських спецслужб. Їх завербували через Telegram-канали, які обіцяли легкий заробіток. Вибухівка, начинена цвяхами, була замаскована під термос і дистанційно активована за допомогою телефону. Агенти також встановили приховані камери, щоб фіксувати вибух у реальному часі.

Чоловіків підозрюють у вчиненні теракту в Житомирі Фото: СБУ Чоловіків підозрюють у вчиненні теракту в Житомирі Фото: СБУ

Серед затриманих — 46-річний харків’янин із судимостями за розбій та грабіж. Він займався закупівлею компонентів для вибухового пристрою та ховав їх у заздалегідь обумовленому схроні. Інші затримані — четверо мешканців Житомира віком 15, 16, 18 та 20 років, які займалися надалі підготовкою до теракту. Двоє з них забрали пакунок зі схрону. Ще двоє — у кількох будівельних супермаркетах придбали хімічні складники, цвяхи, інші необхідні елементи для виготовлення вибухівки. В орендованій квартирі спільники створили "пробний зразок", провели випробування та зафільмували це для кураторів.

Нацполіція та СБУ затримали причетних до вчинення теракту в Житомирі Нацполіція та СБУ затримали причетних до вчинення теракту в Житомирі Нацполіція та СБУ затримали причетних до вчинення теракту в Житомирі Фото: СБУ Нацполіція та СБУ затримали причетних до вчинення теракту в Житомирі

Усі п’ятеро діяли окремо один від одного. Їх затримали "по гарячих слідах" у результаті спецоперації в обласному центрі.

У ході обшуків у підозрюваних вилучили компоненти для вибухових пристроїв, телефони та SIM-карти з доказами. Усім затриманим повідомлено про підозру за статтею про терористичний акт, скоєний групою осіб. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 26 листопада Офіс генпрокурора повідомив, що у Києві чоловік встановив "розтяжку" на правоохоронців, які приїхали на виклик жінки, яка заявила про домашнє насильство.