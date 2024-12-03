Під Києвом підлітки вчинили теракт біля відділку поліції: їм загрожує 12 років в'язниці (фото, відео)

За даними слідства, завербовані РФ юнаки підірвали вибухівку, яка була замаскована під термос. Саморобний пристрій начинили гайками та болтами.

Служба безпеки України та Нацполіція викрили двох 14-річних підлітків, які організували вибух біля районного відділу поліції у Вишгородському районі на Київщині. Хлопців завербували російські спецслужби через Telegram-канали, пропонуючи "швидкий заробіток". Про це повідомила СБУ у вівторок, 3 грудня.

За даними поліції, 28 листопада у селі Іванків підлітки заклали вибухівку, замасковану під термос, біля адмінбудівлі поліції. Саморобний пристрій був начинений гайками та болтами, щоб посилити руйнівний ефект. Перед підривом вони сховали телефон для трансляції події в режимі реального часу. Вибухівку активували дистанційно за допомогою іншого смартфона зі спеціальною програмою, наданою російськими кураторами. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Підлітки на замовлення РФ скоїли теракт на Київщині Фото: СБУ Підлітки на замовлення РФ скоїли теракт на Київщині Фото: СБУ

За даними слідства, зв’язок із хлопцями підтримував агент РФ, який видавав себе за дівчину. Після виконання завдання основної частини грошей підлітки так і не отримали, а замовник зник.

Правоохоронці затримали виконавців. Під час обшуків вилучили телефони та інші докази їхньої діяльності. Підліткам висунули звинувачення за статтею "терористичний акт". Їм загрожує до 12 років позбавлення волі, попри їхній юний вік.

Підлітки підірвали вибухівку біля райвідділу поліції на Київщині Підлітки підірвали вибухівку біля райвідділу поліції на Київщині Підлітки підірвали вибухівку біля райвідділу поліції на Київщині Підлітки підірвали вибухівку біля райвідділу поліції на Київщині Підлітки підірвали вибухівку біля райвідділу поліції на Київщині

Операцію провели спільно співробітники СБУ, Нацполіції та прокуратури Київської області.

Нагадаємо, 27 листопада СБУ повідомила про затримання п’ятьох осіб, які підірвали вибуховий пристрій біля райуправління поліції в Житомирі.

26 листопада в Офісі генпрокурора повідомили, що у Києві чоловік встановив "розтяжку" на правоохоронців, які приїхали на виклик жінки, яка заявила про домашнє насильство.